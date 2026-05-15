Испанските съдии с контраатака срещу Флорентино Перес

Испанските футболни съдии изразиха своето възмущение и предприеха действия в защита срещу тежките обвинения, отправени от президента на Реал Мадрид Флорентино Перес. Професионалният съюз на арбитрите е подал жалба до Дисциплинарната комисия с искане за образуване на дисциплинарно производство срещу него. Те настояват клубът и неговият ръководител да публикуват официално извинение.

Босът на “белите” скандализира арбитрите първо на своя пресконференция, а после и в последвалото интервю за телевизия La Sexta. В тях той обвини реферите в „системна корупция“ и „кражба на титли“. В отговор на това съдиите решиха да потърсят правата си по законов ред.

Няколко изказвания на Перес преляха чашата на търпението и предизвикаха гняв сред арбитрите заради своята сериозност. Едно от тях е твърдението за „откраднати титли“, направено по време на пресконференцията: „Тук съм от много сезони и съм спечелил седем Шампионски лиги и седем титли в Ла Лига, защото останалите ми ги откраднаха. Системна корупция в продължение на две десетилетия, а съдиите продължават да са същите“. В интервюто за La Sexta той добави: „Същите съдии продължават да правят същите неща по безочлив начин. Този сезон ни откраднаха 16 или 18 точки“.

Друго оспорвано твърдение е свързано с подготвян документ, който ще бъде представен пред УЕФА: „Подготвяме досие от 500 страници, което ще представим на УЕФА. Как да го забравим? Това е най-големият корупционен случай в историята на футбола“.

Накрая, една фраза предизвика особено силно възмущение: „Не съм дошъл тук, за да гледам как едни рефери забогатяват с парите на Барселона“.

Съдийският синдикат, създаден в началото на сезона, реши да предприеме ответни мерки срещу Флорентино Перес и Реал Мадрид заради последните им изявления. Първата стъпка е отнасянето на въпроса до Дисциплинарната комисия. „Тези изявления не могат да бъдат оправдани като легитимно упражняване на свободата на словото или спортната критика, тъй като г-н Перес не се ограничава до посочване на конкретни съдийски грешки, а приписва на съдийската колегия извършването на продължително престъпление – корупция в рамките на две десетилетия“, посочват от синдиката.

Относно исканите мерки, те подчертават: „Дисциплинарната комисия да предприеме като спешна и предпазна мярка изискване към г-н Перес да прекрати отправянето на подобни изявления, докато тече производството; да бъде задължен да обезщети съдийската колегия за причинените морални, репутационни и професионални вреди; и да се изиска от Реал Мадрид да публикува официално изявление с опровержение и извинение“.

Освен това от съдийския синдикат подчертават, че са подходили с уважение към Реал Мадрид. Те са изчакали да приключи текущият кръг от мачове, който завърши в четвъртък със срещата между Реал Мадрид и Овиедо, преди да подадат жалбата си и да я направят публично достояние. „От уважение към състезанието и останалите клубове“, отбелязват те. Въпреки това не се плашат от обвиненията, които са ги потресли: „Това е сериозна, неоправдана и систематична атака срещу професионалната и институционална чест на съдийската колегия, която не се основава на нито едно влязло в сила съдебно решение“.

