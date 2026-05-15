  Арбелоа: Мбапе: Явно не ме е разбрал

Арбелоа: Мбапе: Явно не ме е разбрал

  • 15 май 2026 | 01:48
Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира изказването на Килиан Мбапе, според когото наставникът го е поставил на четвърто място сред нападателите в отбора.

„Много бих искал да имам четирима нападатели. Аз обаче нямам толкова и никога не съм казвал подобно нещо на Мбапе. Може би не ме е разбрал правилно. Дори не знам какво да кажа. В никакъв случай не бих могъл да му заявя, че е четвърти нападател“, обясни Арбелоа.

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

„Ясно е, че той не може да играе, ако не го включа в състава. Аз съм старши треньор и решавам кой играе и кой не. Проведох разговор с него преди мача. Не знам как е могъл да го изтълкува по този начин. Футболист, който преди четири дни дори не беше в групата за мача, не трябваше да започва като титуляр днес. Това не е финал, не е въпрос на живот и смърт“, продължи бившият защитник.

Гонсало Гарсия изигра отличен мач миналия път, а в неделя имаме нов двубой, в който той ще бъде основен нападател. Това е всичко. Нямам проблеми с никого. Аз взимам решенията и разбирам, че тези, които не играят, са недоволни. Мога да разбера, че Мбапе е разочарован, че не играе, но това е решение, основано на обстоятелствата. Не исках да рискувам, пускайки го в игра само след три дни. Това беше най-логичното и естествено решение, продиктувано от здравия разум“, изтъкна треньорът.

Мбапе: Не бях титуляр, защото съм четвърти избор за нападател
Мбапе: Не бях титуляр, защото съм четвърти избор за нападател

„Ако искате, пуснете ми записа от микс зоната и тогава ще го обсъдим. Докато не чуя какво точно е казал, няма да коментирам всяка фраза“, добави Арбелоа.

Срещу вече изпадналия Овиедо Реал Мадрид се наложи с 2:0 след попадения на Гонсало Гарсия и Джуд Белингам.

Снимки: Gettyimages

