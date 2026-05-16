Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

Съставите на ЦСКА 1948 и Лудогорец се изправят един срещу друг в предпоследния си двубой от сезона в efbet Лига. Двубоят на стадион "Витоша" в Бистрица е с начален час 16:00 със съдийския сигнал на Васил Минев.

Срещата от шампионската група е много важна и за двата отбора, които се борят за място в европейските клубни турнири. Към момента "орлите" се намират на второ място с 64 точки, докато "червените" са с една по-малко - колкото има и тимът на ЦСКА, който пък по същото време среща шампиона Левски.

По регламент втория в класирането ще получи правото да играе в Лигата на конференциите, а третият ще се изправи в бараж срещу петия в подреждането. Ако обаче ЦСКА вземе Купата на България във финала с Локомотив (Пловдив) и в същото време се намира в тройката на крайното класиране, то четвъртият тим ще може да играе в плейофа за Европа.

В последния кръг, който може да се окаже решаващ, Лудогорец ще домакинства на ЦСКА, а ЦСКА 1948 ще приеме Левски.

Двата отбора днес вече играха три пъти помежду си е рамките на сезона, като се получиха много интригуващи мачове. Първият е може би най-паметният през настоящия шампионат и ЦСКА 1948 победи с 5:4 като домакин. Във втория двубой Лудогорец победи с 3:0, а в първия от втората фаза "червените" взеха успех с 2:1 като гост.