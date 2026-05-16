  Байерн се разбра с Антъни Гордън

Байерн се разбра с Антъни Гордън

Байерн се разбра с Антъни Гордън

Байерн (Мюнхен) вече е готов с първия си голям трансфер за предстоящия летен трансферен прозорец. Според информация на "Bild", Антъни Гордън е дал своето съгласие да се присъедини към състава на германския шампион.

След болезненото отпадане от Шампионската лига срещу ПСЖ, баварският гигант е решен да подсили състава си, като първата голяма цел е Антъни Гордън. Според последните информации крилото е дал окончателното си „да“ на ръководството на германския клуб след среща, проведена в Германия само преди няколко дни. Нападателят гледа с голям ентусиазъм на възможността да работи под ръководството на Венсан Компани и да напусне Премиър лийг, за да започне ново приключение на „Алианц Арена“.

Ситуацията обаче е различна в офисите на Нюкасъл Юнайтед, клубът, с който британският национал има действащ договор до 2030 година. „Свраките“ заемат твърда позиция в преговорите и изискват чек за 86 милиона евро, за да се разделят със своя футболист – сума, която баварците се опитват да намалят на всяка цена. Разговорите между двата клуба вече са започнали официално, като германците се опитват да стартират наддаването с първоначално предложение от 60 милиона евро. Клубът от Мюнхен търси постигането на финансово приемлив компромис, като се опитва да използва твърдото желание на играча, за да принуди Нюкасъл да намали високите си изисквания.

Байерн обаче ще трябва да ускори процедурите, за да избегне изненади в последния момент, тъй като гиганти от Премиър лийг като Челси, Арсенал, Ливърпул и Манчестър Сити също следят отблизо развитието. Обкръжението на играча също настоява операцията да се осъществи бързо, съзнавайки, че Байерн го е определил като абсолютен приоритет за новия си проект.

Универсалното крило направи сензационен сезон в Англия, записвайки 17 гола и 5 асистенции в 46 изиграни мача. Именно това силно представяне накара баварското ръководство да действа бързо, за да си осигури първото си звездно попълнение за лятото.

