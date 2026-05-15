  Стюарди свалиха плакати срещу Флорентино Перес, той се скара с гневни фенове

Стюарди свалиха плакати срещу Флорентино Перес, той се скара с гневни фенове

  • 15 май 2026 | 01:09
Стюарди на стадион „Сантиаго Бернабеу“ конфискуваха плакати, насочени срещу президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, по време на мача срещу Овиедо.

Още в началото на двубоя от Ла Лига фенове на „кралския клуб“ издигнаха няколко банера с критични послания към клубния президент.

Около 10-ата минута на срещата на трибуните се е появил плакат с надпис: „Флорентино, напусни незабавно“. Служителите по сигурността бързо са го отнели.

Още в 8-ата минута телевизионното излъчване улови подобен инцидент, при който стюарди конфискуваха от зрител друг плакат с текст: „Флорентино е виновен“.

Камерите заснеха и как босът на Реал Мадрид разпалено спори с група привърженици на тима.

Играчите също не бяха пожалени от най-недоволните фенове и получиха освирквания още при пристигането на автобуса на стадиона. При появата си на терена Килиан Мбапе беше посрещнат с дюдюкания, а същото чувашепо свой адрес и Винисиус Жуниор при всяко докосване на топката.

