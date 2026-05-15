Стюарди свалиха плакати срещу Флорентино Перес, той се скара с гневни фенове

Стюарди на стадион „Сантиаго Бернабеу“ конфискуваха плакати, насочени срещу президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, по време на мача срещу Овиедо.

Още в началото на двубоя от Ла Лига фенове на „кралския клуб“ издигнаха няколко банера с критични послания към клубния президент.

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

Около 10-ата минута на срещата на трибуните се е появил плакат с надпис: „Флорентино, напусни незабавно“. Служителите по сигурността бързо са го отнели.

Още в 8-ата минута телевизионното излъчване улови подобен инцидент, при който стюарди конфискуваха от зрител друг плакат с текст: „Флорентино е виновен“.

🚨🚨| Florentino Pérez seen arguing with fans during Real Madrid’s game against Real Oviedo.



A “FLORENTINO, LEAVE NOW” banner shown by fans was later removed.pic.twitter.com/RsWwFDl5Es — CentreGoals. (@centregoals) May 14, 2026

Камерите заснеха и как босът на Реал Мадрид разпалено спори с група привърженици на тима.

Играчите също не бяха пожалени от най-недоволните фенове и получиха освирквания още при пристигането на автобуса на стадиона. При появата си на терена Килиан Мбапе беше посрещнат с дюдюкания, а същото чувашепо свой адрес и Винисиус Жуниор при всяко докосване на топката.