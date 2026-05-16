Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Отново е време за голямото дерби на България! Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг за последен път през този сезон. Сблъсъкът на Националния стадион "Васил Левски" е от 16:00 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

"Сините" вече си осигуриха шампионската титла и са освободени от напрежение, докато за "армейците" най-важната част от кампанията тепърва предстои. Отборът на Христо Янев продължава борбата за второто място в efbet Лига, а само след четири дни ще срещне Локомотив (Пловдив) във финала за Купата на България.

В предишното Вечно дерби, загубено с 1:3 преди три седмици, наставникът на "червените" заложи на доста експериментален състав с оглед на задаващия се тогава реванш с Лудогорец за Купата, а с това свое решение предизвика бурно недоволство сред част от привържениците. Сега Янев е изправен пред сходна ситуация, като ще бъде интересно дали този път ще пусне в игра всичко най-добро, с което разполага, или отново ще предпочете да запази някои от титулярите за двубоя със "смърфовете".

Двата тима влизат в мача след равенство в последния кръг. Левски вкара първия си гол срещу Лудогорец чак в шестия сблъсък помежду им през сезона, но не успя да спечели гостуването си в Разград - 1:1. При същия резултат завърши и "червеното" дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948.

Лошата новина е, че с контузия напусна крилото Мохамед Брахими, който е човекът във форма в състава на "армейците", и неговото участие днес е под въпрос. С картони пък "виси" защитникът Факундо Родригес и при следващо официално предупреждение ще бъде наказан за една среща. Ако това се случи срещу Левски, той ще пропусне финала за Купата срещу Локомотив (Пловдив). Аут със сигурност остава Джеймс Ето'о, който изтърпява санкцията си за натрупани 9 жълти картона.

Все пак има и добра новина за Христо Янев. Четирима от играчите, които не играха в последния двубой с ЦСКА 1948, се завръщат. Това са Бруно Жордао, Анжело Мартино, Лео Перейра и Леандро Годой.

Хулио Веласкес няма да може да разчита на Гашпер Търдин, който в Разград получи петия си жълт картон през кампанията и ще бъде наказан за днешния мач. Извън сметките на испанския треньор е и бранителят Стипе Вуликич, който пък е контузен.

В Левски застрашени от санкция са вратарят Светослав Вуцов и халфът Акрам Бурас.

Левски - ЦСКА

Начало: 16:00 часа

Съдия: Радослав Гидженов

Стадион: "Васил Левски", София