Флорентино Перес планира среща с Килиан Мбапе след последните събития

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес планира да се срещне със звездата на испанския отбор Килиан Мбапе, съобщава вестник "АС" в петък.

Ръководството на мадридския клуб иска да разбере перспективите за бъдещето пред французина и как той си представя следващия сезон. Последните публични разговори между Мбапе и старши треньора на "белите" Алваро Арбелоа направиха срещата повече от задължителна.

Клубът е обезпокоен от честите скандали около Мбапе. Реал Мадрид смята, че той се е дистанцирал от отбора, а съотборниците му не разбират някои от действията на нападателя, вярвайки, че е можело да бъдат избегнати.

Ръководството все още смята Мбапе за ключова фигура, а Флорентино Перес го вижда като най-добрия футболист в състава, но клубът настоява, че никой не е незаменим, както беше в случаите с Кристиано Роналдо и Серхио Рамос.

Ръководството на столичани смята, че е от съществено значение да се възстанови редът и дисциплината в тима, а тази задача ще се падне на новия треньор, който може би ще бъде Жозе Моуриньо.

Основната цел през следващия сезон ще бъде възстановяване на ценностите на Реал Мадрид, а ръководството на клуба е напълно готово да предприеме радикални мерки за това.