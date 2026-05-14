Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

След като преди два дни даде скандална пресконференция, на която обяви нови президентски избори и хвърли упреци към медиите и Барселона, снощи Флорентино Перес даде ново интервю за “Ел Чирингито”. В него президентът на Реал Мадрид тим говори за Чаби Алонсо, Жозе Моуриньо, Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и трансферите, които предстоят.

Ето и по-интересните акценти от въпросното интервю:

За двата поредни сезона без трофей за Реал Мадрид:

- Стигнахме дотам, че да обезценяваме това, което имаме. Миналата година спечелихме Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. Това няма ли стойност вече? Нека не довеждаме нещата до някакъв абсурд. Това е оркестрирана кампания. Не аз съм собственикът на Реал, а това са нашите сосиос. Изправен пред такива атаки, реших да свикам избори. Трябваше да го направя в тази ситуация на постоянна нестабилност.

🚨 Florentino Pérez: “José Mourinho was with us, he raised our competitiveness…



…and from then on we won 6 Champions Leagues in 10 years”. 👀💣 pic.twitter.com/B1uM2YXmrH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

За това дали харесва Моуриньо, който е спряган за нов треньор на отбора?

- Харесвам всички треньори. Моуриньо беше с нас и повиши конкурентоспособността ни. След него спечелихме шест Шампионски лиги за десет години.

Има ли напрежение в съблекалнята?

- Не. Момчетата се разбират отлично. Кавгите по време на тренировки са нещо, което се случва постоянно. Това може да се каже за всеки клуб. Но това, което не се случва в другите клубове, е да има такава негативна оркестрирана кампания срещу тях.

🚨 Florentino Pérez tells Chiringuito: “I was NOT wrong to sign Xabi Alonso”.



“It was just a matter of circumstances, we didn't have a preseason and that made an impact”. pic.twitter.com/yx8LDju4TW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Дали е сгрешил с назначението на Чаби Алонсо?

- Не. Беше въпрос на обстоятелства. Всичко дойде от Световното клубно първенство, заради което не направихме предсезонна подготовка. Когато не правиш такава подготовка, се проваляш във физическо отношение. Мислехме, че с промяната на треньора, можем да решим проблема, но ефектът продължи твърде кратко, след което сривът продължи.

Дали Мбапе е достатъчно ангажиран към клуба?

- Мбапе е най-добрият играч, който Мадрид има в момента. Той спечели „Златната обувка“, не е като да не вкарва голове. Нещо друго трябва да се промени.

🚨 Florentino Pérez: “Kylian Mbappé is our BEST PLAYER. He won the Golden Boot, so he does not lack goals”.



“There are just things that we have to improve on”, told El Chiringuito. pic.twitter.com/akNR6T4YXB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Ще има ли нови попълнения?

- Разбира се! Винаги е имало. Винаги сме привличали най-добрите. Аз доведох Фиго, Зидан, Роналдо, Бекъм…

Възможен ли е трансфер на Ерлинг Холанд?

- Не мисля за това. Това е работа на спортния мениджмънт. Аз не се занимавам с това.

Харесва ли Ламин Ямал?

- Разбира се, че го харесвам. Дали можем да го привлечем? (б.пр. - Смее се). Връзката с Барса е напълно прекъсната.

Ще поднови ли Винисиус своя договор с Реал?

- А ако аз не подновя своя? Мисля, че Винисиус е един най-добрите играчи, които Реал има. Последните две титли от Шампионската лига бяха спечелени от него. Няма нужда да бързаме, имаме цял сезон за преговори. Мислите, че аз отговарям за всичко? За това трябва да се погрижи спортното ръководство”.