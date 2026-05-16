Фенербахче изкушава Салах с астрономическа оферта

Една от големите новини на сезона беше сбогуването на Мохамед Салах с Ливърпул. Египтянинът потвърди, че ще напусне „червените“ след девет сезона, безброй рекорди и множество спечелени титли. Той ще си тръгне като свободен агент, тъй като договорът му изтича през юни 2026 г., но все още не е ясно в каква посока ще поеме. Сега пред него се появи изненадващо предложение. Турският гранд Фенербахче е готов да му предложи тригодишен договор с астрономическа заплата, разкрива турското издание "A Spor".

Въпреки че изпрати най-слабия си сезон, откакто пристигна в Ливърпул, с 12 гола и девет асистенции в 38 мача, както и конфликт с Арне Слот, който го остави извън състава за няколко срещи, талантът на 33-годишния играч продължава да буди интереса на много клубове. Първите слухове, които се носят от няколко трансферни прозореца насам, идваха от Саудитска Арабия, като се появи и възможност за преминаване в МЛС. Сега обаче изглежда, че в европейския футбол се е появил основен кандидат за подписа му.

Фенербахче е готов да хвърли всички сили в опит да привлече египтянина и вече е започнал разговори с неговия агент. Източникът информира, че истанбулският клуб иска да му предложи дългосрочен договор за три сезона срещу 20 милиона евро на година, което прави обща стойност на сделката 60 милиона евро – една наистина астрономическа оферта. Очаква се скоро да се проведат нови срещи, за да се продължат преговорите за евентуалното му преминаване в турския футбол.

Ако приеме това предложение, Мохамед Салах ще остане в светлината на прожекторите в Европа, в клуб, който ще участва в предварителните кръгове на Шампионската лига, като същевременно ще получава заплата, която по нищо не отстъпва на другите възможности.

Това пък би било сериозна заявка от страна на турския футбол, който вече успя да убеди звезда като Виктор Осимен да заеграе там и също така се бори за подписа на Бернардо Силва. С тези трансфери съседите ни искат да потвърдят амбициите си да се състезават за големи успехи на континенталната сцена.

Снимки: Gettyimages