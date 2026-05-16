Моуриньо и Отаменди: последният португалски танц на две звезди

Все още нищо не е потвърдено, но всичко сочи, че съботният мач срещу Ещорил ще бъде последният, в който Николас Отаменди ще носи фланелката на Бенфика, и последният, в който Жозе Моуриньо ще седи на пейката на "орлите". Аржентинският играч се очаква да играе за Ривър Плейт през сезон 2026/2027, а португалският треньор, изглежда, ще бъде начело на Реал Мадрид.

Защитникът пристигна в Бенфика в началото на сезон 2020/2021 от английския Манчестър Сити. И дойде с богата колекция от титли: шампион на Аржентина (Велес); трикратен шампион на Португалия и носител на Купата на Португалия, три Суперкупи Кандидо де Оливейра и една Лига Европа (Порто); двукратен шампион на Англия и носител на Купата на Англия, четири Купи на Лигата и две Суперкупи на Англия (Манчестър Сити).

Сега, шест години след пристигането си в Бенфика, той си тръгва с една португалска лига, една Купа на Лигата и две Суперкупи Кандидо де Оливейра. И освен това, макар и с националния отбор на Аржентина, със Световно първенство, две Копа Америка и една Финалисима. Той напуска с 280 мача с "орлите" на гърдите (18 гола и 14 асистенции), без да се брои вероятният мач с Ещорил.

Португалският футбол няма да се сбогува само с футболист; ще се сбогува с легенда.

Друга легенда също е на път да си тръгне: Жозе Марио дош Сантош Моуриньо Фелиш. И ще си тръгне, без да добави нито един трофей към обширната си визитка: осем шампионата (два в Португалия, три в Англия, два в Италия и един в Испания), осем купи (една в Португалия, пет в Англия, една в Италия и една в Испания), пет суперкупи (една в Португалия, две в Англия, една в Италия и една в Испания) и пет турнира на УЕФА (две Шампионски лиги, две Купи на УЕФА/Лиги Европа и една Лига на конференциите).

Ще си тръгне (без да броим днешния мач) с 44 мача: 26 победи, 10 равенства, 8 загуби, 83 отбелязани гола и 38 допуснати. Тези цифри се прибавят към тези от първия му престой в Бенфика (септември до декември 2000 г.): 11 мача, 6 победи, 3 равенства, 2 загуби и голова разлика 17-9. И ще се сбогува там, където никога не е бил като старши треньор: на терена на Ещорил.

Очаква се да има още напускащи, но засега те са тайна за някои богове: Антонио Силва или Томаш Араужо? Судаков? Сидни Кабрал? Дедич? И между Шелдеруп, Ричард Риос и Павлидис един от тях ще си тръгне, посочват колегите от "А Бола".

Снимки: Imago