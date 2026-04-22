Критики към Арбелоа в Испания заради отношението му към Карвахал

В Испания отново обръщат сериозно внимание за поредното напрежение в Реал Мадрид. Става въпрос за отношенията между наставника Алваро Арбелоа и капитана Даниел Карвахал.

Ветеранът и десен бек получaва твърде малко минути при младия наставник, което говори за напрежение между двамата. Снощи например 34-годишният Карвахал влезе само за 27 минути в двубоя у дома срещу Алавес. Бившият вратар на Реал Мадрид и Валенсия Сантяго Канисарес обърна внимание на това и отправи остри думи към Арбелоа в предаването „Tiempo de Juego“ на Cadena COPE.

„Това е липса на уважение играч от ранга на Карвахал да не е получил нито минута този сезон. Бедният. Карвахал не заслужава такова отношение от Арбелоа. Карвахал е легенда на Мадрид и повтарям, дори да е куц или осакатен... нека играе, за да го видят всички", каза Канисарес.

56-годишният бивш футболист посочи: „Тук има някаква история, която не знаем. Може да е свързана с отношенията с треньора, може би защото договорът му изтича... но е проява на неуважение играч от класата на Карвахал да не е записал нито минута този сезон. Бедният. Карвахал не заслужава такова отношение от Арбелоа! Просто не го заслужава.

Не знам дали е злоба от страна на треньора, или нещо друго, защото в крайна сметка той (б.ред. - Карвахал) играеше на неговия пост, измести го и му каза: „Ти отиваш в гаража, аз ще бъда десният бек тук и то по-блестящ“. Канисарес отбеляза още, че подобни ситуации са често срещани във футбола, „особено когато всички сме малко горделиви“. „Струва ми се, че злобата изтича по-бавно от киселото мляко“, заключи той.

Подобно мнение изказа и популярният журналист Ману Кареньо по време на предаването си „El Larguero“ по радиостанция SER.

„Можеш да оставиш Карвахал на пейката до края на сезона. Няма нищо лошо, това е твоето решение и не можеш да го включиш в състава за Световното, ако наистина не вярваш в него като футболист. Но отвъд футбола има нещо, което е очевидно, а именно, че когато чуеш Арбелоа да говори за повечето от играчите си и го чуеш да говори за Карвахал, той ти пее „Травиата“.

„Не казвам, че това е презрение, но тонът е много различен. Не казвам, че е добро или лошо, нито че го е отписал, нито че го е възродил... Просто аз не се занимавам с това. Това са футболните идеи на Арбелоа, който е треньор на Реал Мадрид. Но когато го попиташ за 99% от състава и го попиташ за Карвахал, не знам защо, но тонът звучи много по-различно“, коментира той.

Каталунският "Спорт" пък припомня, че Карвахал има общо 442 минути в 12-те мача под ръководството на Арбелоа, след като футболистът се възстанови от тежката си контузия. Това прави средно по 36 минути на мач, като в повечето случаи той влиза от резервната скамейка.

Запитан на пресконференцията за статута на Карвахал като резерва и за възможността да му се дадат повече минути с оглед на шансовете му за националния отбор, отговорът на Арбелоа след мача с Алавес беше рязък и показа, че отношенията му с капитана на отбора са хладни: „Разполагам с 23-ма играчи и всеки един от тях има шанс да отиде на Световното първенство. Ако ми позволите, ще мисля за това, което е най-добро за моя отбор“.

Дани Карвахал е на 34 години и договорът му с Реал Мадрид изтича в края на сезона. Легендарният защитник има 885 минути в 20 мача през настоящата кампания. В кариерата си с екипа на "лос бланкос" той е спечелил 27 трофея, сред които се открояват 6 титли от Шампионската лига, 4 световни клубни първенства, 5 суперкупи на Европа, 4 титли на Испания, 2 купи на Краля и 4 суперкупи на Испания.

