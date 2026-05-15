Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

Скандалите в Реал Мадрид след злополучния нов нулев сезон не спират. Най-новата драма в съблекалнята на "лос бланкос" са разменените реплики между звездата Килиан Мбапе и наставника Алваро Арбелоа.

Мбапе: Не бях титуляр, защото съм четвърти избор за нападател

„Треньорът ми каза, че съм четвъртият нападател“, изстреля френският нападател вчера след победата над Овиедо с 2:0. Арбелоа пък му отговори: „Не съм му казвал тази фраза, би ми се искало да имам четирима нападатели, сигурно не ме е разбрал добре...“.

Нова своеобразна "стрела" на Мбапе към наставника бяха и думите: "Започнахме сезона добре, в първенството, в Шампионската лига... но загубихме всичко през втората част. И боли много, защото чувствам, че имахме изградена структура и идея за игра, но я изпуснахме“. Този път Арбелоа не подмина коментара. „Би ми се сторило нормално да мисли така, сигурно е вкарал много повече голове през първата половина на сезона, отколкото през втората“.

Точката на максимално напрежение в размяната на реплики настъпи, когато на Арбелоа беше предадена друга фраза на нападателя, в която той казва, че е бил готов да бъде титуляр срещу отбора от Овиедо. „Докато седя на този стол, аз решавам. Ако не им харесва, да чакат следващия“, натърти младият наставник.

На фона на тази нова война в Реал Мадрид, вестник "Ас" разкрива и анализира трите момента, които са влошили и без това дистанцираните отношения между треньора и мегазвездата.

Арбелоа: Мбапе: Явно не ме е разбрал

1. Основният проблем е дошъл в навечерието на дербито с Барселона. Мбапе на всяка цена е искал да бъде под светлините на прожекторите в „Ел Класико“. И когато на тренировката в събота, последната преди пътуването до Барселона, разбрал, че няма да е титуляр, всичко се е отприщило, твърди "Ас".

Той се оттеглил от заниманието в последните минути, оплаквайки се от дискомфорт, и мистериозно не се появил във финалната група за мача, обявена девет часа преди мача на „Камп Ноу“. Дори не и като резервен вариант, както направи за финала на Суперкупата в Саудитска Арабия, когато Чаби Алонсо все още беше начело.

🚨 3 KEY MOMENTS that strained Mbappé and Arbeloa's relationship:



• Mbappé wanted to start in El Clásico. He left training after knowing he would NOT start. He later was left out of the squad entirely.



• After the win vs Espanyol, Arbeloa was asked about Mbappé’s… pic.twitter.com/LM061eufNo — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 15, 2026

Арбелоа, който по време на изказването си намекна за „голямото его“ на играчите, изрично спомена отсъствието в Барселона. „Играч, който преди четири дни дори не можеше да бъде на пейката, днес (вчера) трябваше да влезе през второто полувреме...“. Ако не мирише на наказание, то поне прилича на такова.

2. Втори сблъсък между Мбапе и Арбелоа, който обаче се случи по-рано, беше пресконференцията на треньора на Реал Мадрид на „РСДЕ“ след победата с 2:0 над Еспаньол и след три въпроса относно ангажираността на Мбапе, който кацна с частен самолет в Мадрид след противоречивото си италианско пътуване с приятелката. Това се случи, докато французинът все още беше контузен - и само дванадесет минути преди началото на мача на съотборниците си.

🚨 Kylian Mbappé wanted to play in El Clásico at ALL COSTS.



Knowing he wouldn’t start, everything FELL APART.



He left training with discomfort and wasn’t included as an emergency option, like under Xabi Alonso for the Supercopa final. @diarioas pic.twitter.com/Bk3MQB6iw0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 15, 2026

„Не сме създали това, което е Реал Мадрид, с играчи, които излизат на терена, облечени в смокинг“, беше репликата на Арбелоа тогава. Това е отекнало силно в клуба. Сигнал за това, което щеше да се случи в седмицата преди „Ел Класико“.

3. Има и трети, по-незабележим момент за конфликта. Снощи на мача с Овиедо, Арбелоа използва цял слот за смени, за да пусне единствено Мбапе. Наглед дребна подробност, но никой друг освен французина не бе изложен на показ. Резултатът бе оглушително освиркване за Мбапе, което той посрещна с половинчата усмивка.

"Тренировъчната база Валдебебас пък все повече заприличва на минно поле", завършва красноречиво "Ас".

Снимки: Imago