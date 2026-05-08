Байерн потвърди за контузия на Алфонсо Дейвис, участието му на Мондиал 2026 е под въпрос

Байерн (Мюнхен) офицално потвърди, че левият бек Алфонсо Дейвис е получил контузия и ще отсъства от терените известно време. За травмата на канадския национал потвърди и треньорът на баварците Венсан Компани на пресконференцията си по-рано днес.

Alphonso Davies hat sich im Halbfinal-Rückspiel gegen PSG eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und fällt damit mehrere Wochen aus.



Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung, Phonzy ❤️‍🩹



Според “Билд” сезонът за Дейвис със сигурност може да се смята за приключил, като той със сигурност няма да играе в последните два мача на баварците от Бундеслигата - гостуването на Волфсбург и домакинството на Кьолн, както и във финала за Купата на Германия е на 23 май срещу Щутгарт. Нещо повече - според изданието, участието на Дейвис на Мондиал 2026 също е под въпрос.

“Алфонсо Дейвис претърпя мускулна контузия в задната част на лявото бедро по време на реванша от полуфинала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в сряда. Това стана ясно след преглед от медицинския екип на Байерн. Канадският национал ще отсъства от терените в продължение на няколко седмици”, пишат от баварския гранд.

Alphonso Davies' Bayern season is over. He will miss the DFB Pokal final. It remains unclear whether Davies will be ready in time for the World Cup [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 8, 2026

Самият Дейвис се възстановяваше от сериозна контузия, получена през март миналата година в мач на националния си отбор и пропусна сериозна част от настоящия сезон. Евентуално негово отсъствие от Световното ще е тежък удар за Канада.

Снимки: Imago