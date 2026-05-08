Байерн потвърди за контузия на Алфонсо Дейвис, участието му на Мондиал 2026 е под въпрос

Байерн (Мюнхен) офицално потвърди, че левият бек Алфонсо Дейвис е получил контузия и ще отсъства от терените известно време. За травмата на канадския национал потвърди и треньорът на баварците Венсан Компани на пресконференцията си по-рано днес.
Според “Билд” сезонът за Дейвис със сигурност може да се смята за приключил, като той със сигурност няма да играе в последните два мача на баварците от Бундеслигата - гостуването на Волфсбург и домакинството на Кьолн, както и във финала за Купата на Германия е на 23 май срещу Щутгарт. Нещо повече - според изданието, участието на Дейвис на Мондиал 2026 също е под въпрос.
“Алфонсо Дейвис претърпя мускулна контузия в задната част на лявото бедро по време на реванша от полуфинала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в сряда. Това стана ясно след преглед от медицинския екип на Байерн. Канадският национал ще отсъства от терените в продължение на няколко седмици”, пишат от баварския гранд.
Самият Дейвис се възстановяваше от сериозна контузия, получена през март миналата година в мач на националния си отбор и пропусна сериозна част от настоящия сезон. Евентуално негово отсъствие от Световното ще е тежък удар за Канада.
