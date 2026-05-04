Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

  • 4 май 2026 | 16:43
  • 632
  • 0
Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

Ръководството на Манчестър Сити е започнало преговори за подновяване на договора на Фил Фоудън, въпреки намалената му роля под ръководството на мениджъра Пеп Гуардиола през този сезон. Английският национал все още има една година от настоящия си контракт, но клубът е нетърпелив да осигури дългосрочното му бъдеще и проучва възможността за удължаване на престоя му на „Етихад“, твърди The ​​Times.

В Сити все още смятат Фоудън за ключов футболист за отбора въпреки засилената конкуренция за местата в състава. Шефовете на английския клуб нямат намерение да му позволят да напусне, на фона на продължаващия интерес от страна на европейски грандове като Барселона и Байерн (Мюнхен).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

  • 4 май 2026 | 14:15
  • 1267
  • 0
В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

  • 4 май 2026 | 14:09
  • 3524
  • 0
Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

  • 4 май 2026 | 13:39
  • 2591
  • 4
На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

  • 4 май 2026 | 12:36
  • 8182
  • 8
Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

  • 4 май 2026 | 12:31
  • 1766
  • 0
Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

  • 4 май 2026 | 12:05
  • 1566
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 16365
  • 65
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 12754
  • 16
Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

  • 4 май 2026 | 17:00
  • 4416
  • 10
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 12034
  • 67
Вихрен 0:0 Фратрия

Вихрен 0:0 Фратрия

  • 4 май 2026 | 17:45
  • 822
  • 2
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 20723
  • 42