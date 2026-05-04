Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

Ръководството на Манчестър Сити е започнало преговори за подновяване на договора на Фил Фоудън, въпреки намалената му роля под ръководството на мениджъра Пеп Гуардиола през този сезон. Английският национал все още има една година от настоящия си контракт, но клубът е нетърпелив да осигури дългосрочното му бъдеще и проучва възможността за удължаване на престоя му на „Етихад“, твърди The ​​Times.

В Сити все още смятат Фоудън за ключов футболист за отбора въпреки засилената конкуренция за местата в състава. Шефовете на английския клуб нямат намерение да му позволят да напусне, на фона на продължаващия интерес от страна на европейски грандове като Барселона и Байерн (Мюнхен).

🚨 Manchester City have begun initial discussions with Phil Foden regarding a new contract.



Senior figures within the club remain highly protective of and fully supportive of the 25-year-old.



