Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

Ръководството на Манчестър Сити е започнало преговори за подновяване на договора на Фил Фоудън, въпреки намалената му роля под ръководството на мениджъра Пеп Гуардиола през този сезон. Английският национал все още има една година от настоящия си контракт, но клубът е нетърпелив да осигури дългосрочното му бъдеще и проучва възможността за удължаване на престоя му на „Етихад“, твърди The Times.
В Сити все още смятат Фоудън за ключов футболист за отбора въпреки засилената конкуренция за местата в състава. Шефовете на английския клуб нямат намерение да му позволят да напусне, на фона на продължаващия интерес от страна на европейски грандове като Барселона и Байерн (Мюнхен).