Бернардо Силва с голям жест към Барселона

Бернардо Силва изживява последните си моменти като футболист на Манчестър Сити, където остави следа като един от най-успешните играчи в историята на клуба. Договорът му изтича в края на сезона и вече е известно, че ще смени отбора, като по всичко личи, че това ще бъде Барселона.

Силва е поставил преминаването в Каталуния като свой основен приоритет, дотолкова, че е готов да приеме 60 процента по-ниско възнаграждение от това, което получава в Англия. Твърди се, че 80 процента от сделката е завършена и би било голяма изненада, ако не облече екипа на Барселона.

На "Камп Ноу" високо ценят португалеца. Игрово той напълно се вписва в системата на Ханзи Флик, но първо клубът трябва да реши финансовите правила, което няма да е лесно. Парите не са много, а и приоритет е защитата. Все пак изглежда, че такава възможност не бива да се изпуска.

Силва не е заинтересован от преминаване в Саудитска Арабия или американската МЛС лига. Неговото намерение е да остане на най-високо ниво в Европа, а Барселона се откроява като негова идеална дестинация.

Междувременно испанският вестник AS съобщи, че Жорже Мендеш е предложил играча на Реал Мадрид, но клубът бързо е отхвърлил тази възможност. Мадридчани дават предимство на полузащитник с по-изразени дефанзивни характеристики.

Основната пречка за Барселона може да бъде Ювентус. Италианският клуб е много заинтересован и би могъл да предложи конкурентен договор до 2028 година, с опция за удължаване до 2029, като запази висока заплата.

Позицията на Бернардо Силва е ясна: той иска да изчака Барселона, която знае, че е негов първи избор. Въпреки това, първо трябва да се освободи място в бюджета за заплати и да се вместят около осем милиона евро.