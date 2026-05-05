Интер потвърди за откупуването на Аканжи

  • 5 май 2026 | 11:23
Новият шампион на Италия Интер ще задържи Мануел Аканжи за постоянно, потвърди президентът Джузепе Марота. 30-годишният защитник пристигна в клуба през миналото лято като преотстъпен от Манчестър Сити с опция за откупуване в размер на 15 млн. евро.

“Когато договорихме наема, добавихме и опция за откупуване, отделно от Скудетото. Имаме огромно уважение към Аканжи като футболист и като човек, така че той ще продължи да бъде част от нашия състав“, обясни Марота.

Националът на Швейцария записа 44 мача за Интер през сезона, като е пропуснал само два в Серия “А”.

Аканжи с критики към Сити
