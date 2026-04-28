Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Джон Стоунс напуска Манчестър Сити

Джон Стоунс напуска Манчестър Сити

  • 28 апр 2026 | 15:56
  • 858
  • 0

Джон Стоунс ще напусне Манчестър Сити в края на сезона, когато изтича договорът му, обяви бранителят. Английският национал записа 293 мача за “гражданите” след пристигането си от Евертън през 2016 г. Той помогна на тима да спечели шест титли на Англия, Шампионската лига, два пъти ФА Къп, пет пъти Купата на лигата, три пъти “Къмюнити Шийлд”, Световното клубно първенство и Суперкупата на Европа. 31-годишният Стоунс беше второто попълнение на Ман Сити след пристигането на Пеп Гуардиола.

“Това беше домът ми през последните 10 години и ще бъде домът ми до края на живота ми”, написа Стоунс след обявяването на решението. “Пристигнах като дете, а напускам като мъж - станах баща, съпруг, а на терена завършен играч. Сбъднах мечтите си и постигнах всичко, за което дойдох”, допълни той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

  • 28 апр 2026 | 14:22
  • 2992
  • 1
ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

  • 28 апр 2026 | 13:33
  • 625
  • 0
УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

  • 28 апр 2026 | 12:48
  • 510
  • 0
Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

  • 28 апр 2026 | 12:09
  • 1353
  • 0
Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

  • 28 апр 2026 | 11:39
  • 3461
  • 0
Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

  • 28 апр 2026 | 11:08
  • 2317
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 563
  • 0
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 10282
  • 24
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 7156
  • 42
БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
  • 32107
  • 158
Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

  • 28 апр 2026 | 12:57
  • 15873
  • 41
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 22191
  • 47