Джон Стоунс напуска Манчестър Сити

Джон Стоунс ще напусне Манчестър Сити в края на сезона, когато изтича договорът му, обяви бранителят. Английският национал записа 293 мача за “гражданите” след пристигането си от Евертън през 2016 г. Той помогна на тима да спечели шест титли на Англия, Шампионската лига, два пъти ФА Къп, пет пъти Купата на лигата, три пъти “Къмюнити Шийлд”, Световното клубно първенство и Суперкупата на Европа. 31-годишният Стоунс беше второто попълнение на Ман Сити след пристигането на Пеп Гуардиола.

“Това беше домът ми през последните 10 години и ще бъде домът ми до края на живота ми”, написа Стоунс след обявяването на решението. “Пристигнах като дете, а напускам като мъж - станах баща, съпруг, а на терена завършен играч. Сбъднах мечтите си и постигнах всичко, за което дойдох”, допълни той.

John Stones will leave Manchester City in the summer, bringing an end to a memorable and hugely successful ten-year stay.



