  Пеп Гуардиола за Евертън, Стоунс и полуфиналите в Шампионската лига

Пеп Гуардиола за Евертън, Стоунс и полуфиналите в Шампионската лига

  • 1 май 2026 | 14:37
Пеп Гуардиола за Евертън, Стоунс и полуфиналите в Шампионската лига

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола говори за трудностите, с които очаква неговият отбор да се сблъска в понеделник, когато гостува на Евертън. "Гражданите" нямат загуба в 17 поредни мача за първенство срещу този съперник, като спечелиха предишните си осем визити, които бяха на "Гудисън Парк". Това ще е първото им гостуване на "Хил Дикинсън".

"Дейвид Мойс има тази страст от рождението си и е наистина впечатляващо, че на неговата възраст тази страст е все така силна. Наистина е хубаво да се види. През последните седмици Евертън постигна много добри резултати и се бори за място в Европа. За нас това е нов стадион, на който ще гостуваме, и още един финал. Винаги са били труден съперник. Те се защитават наистина добре. Дейвид Мойс знае точно какво да прави. Мачът, който изиграхме на „Етихад“, беше решен от две или три действия, но в този момент не бяхме добри. Сега сме по-добри и се надяваме, че можем да го използваме, за да постигнем това, за което играем - победа, победа, победа.

Родри се подобрява, но все още не е тренирал с нас. Ще видим как ще е през следващите дни. Рубен Диаш също не е готов, но се подобрява. Той, Йошко Гвардиол, Родри - всички се подобряват", заяви Гуардиола.

Пеп не пропусна да се изкаже ласкаво за Джон Стоунс, който през седмицата обяви, че ще напусне клуба след края на сезона.

"Той беше едно от първите ми попълнения. Спомням си как пътувах до Лондон, за да се срещна с него в дома на брат ми за първи път. Тогава беше млад. Има много малко играчи, които могат да разберат какво ние, като клуб, направихме заедно през този период. Той беше най-добрият играч на финала на Шампионската лига в Истанбул.

Джон е огромна личност и сега се чувства добре. Надявам се да намери ритъма физически, за да бъде готов. Той е невероятен човек - както на терена, така и извън него.“

Гуардиола коментира и полуфиналите в Шампионската лига, като отчете страхотното зрелище между Пари Сен Жермен и Байерн: "Хубаво е. Това е същността на футбола. Но аз и вие не сме еднакви. Така е и във футбола - всеки си има собствен стил. Това беше добър мач, но този между Атлетико и Арсенал също беше добър. Разбира се, когато вкараш девет гола на полуфинал, това е фантастично. Футболът трябва да се приема по различни начини".

Симеоне: Много е трудно да стигнем дотам, където е Атлетико този сезон

Симеоне: Много е трудно да стигнем дотам, където е Атлетико този сезон

Разговорите с Мануел Нойер продължават, обявиха от Байерн

Еди Хау останал доволен от подкрепата след срещата със собствениците

Бившата съпруга на Марадона в съда: Той е убиецът! Заради него почина бащата на детето ми

Интересът на Реал Мадрид към Моуриньо накара Бенфика да се задейства

ФИФА е получила над 500 милиона заявки за билети за Световното, твърди Инфантино

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

11-те на Септември (София) и Монтана

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

