  Евертън 0:0 Манчестър Сити, сериозни пропуски на "гражданите"

Евертън 0:0 Манчестър Сити, сериозни пропуски на "гражданите"

Евертън и Манчестър Сити играят при 0:0 в двубой от 35-ия кръг на Премиър лийг. "Гражданите" имат шанс отново да се изравнят по точки с лидера Арсенал. Тимът на Пеп Гуардиола ще се опита да спечели колкото се може по-убедително, за да вземе предимство в головата разлика спрямо "топчиите".

Ман Сити е в серия от три поредни шампионатни победи, а Евертън не стигна до успех в нито един от последните си три мача. "Карамелите" заемат 11-та позиция в подреждането, но ако грабнат трите точки днес, ще изместят Челси от 9-ото място.

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс е направил две промени в сравнение със загубата от Уест Хам. Сред титулярите се появяват германският халф Мерлин Рьол и Тим Ирогбунам за сметка на Дуайт Макнийл и Идриса Гей, като сенегалецът дори не е в групата за срещата.

На върха на атаката на домакините започва Бето, а по фланговете ще играят Киърнън Дюсбъри-Хол и Илиман Ндиайе. Двойка централни защитници пред Джордан Пикфорд ще са Джеймс Тарковски и Майкъл Кийн.

Рокадите в единайсеторката на Манчестър Сити са цели осем. Отборът на Пеп Гуардиола нямаше мач в последните 9 дни, откакто надви Саутхамптън на полуфинала за ФА Къп. Титулярните си места от този сблъсък запазват единствено Матеус Нунеш, Нико Гонсалес и Раян Шерки.

Жереми Доку и Антоан Семеньо ще помагат на Ерлинг Холанд в предни позиции, а капитанът Бернардо Силва ще запише своя мач номер 300 в Премиър лийг. Родри лекува контузия и ще пропусне срещаат днес, а Джон Стоунс е на пейката срещу бившия си клуб.

Както можеше да се очаква, гостите овладяха средата на терена още от началото. Първия удар към една от двете врати нанесе Раян Шерки, но той беше много неточен. "Гражданите" изпълниха 4 корнера до 10-ата минута, но без да застрашат сериозно вратата на Пикфорд. Ерлинг Холанд не получаваше никакви пространства и почти не играеше с топката, но Доку беше много активен отляво.

В 16-ата минута белгиецът комбинира с Нико О'Райли, но той не можа да намери връхлитащия в наказателното поле Холанд. Секунди по-късно отново О'Райли създаде смут пред вратата на Евертън, но беше блокиран. "Карамелите" буквално се задъхваха да спират атаките на Манчестър Сити. Пикфорд спаси изстрел на Шерки, а след това Семеньо шутира на сантиметри от целта.

В 21-вата минута Доку за пореден път проби на скорост и центрира на крака на Семеньо, но той не уцели вратата. Евертън органзира добра атака в средата на полувремето, но Абудокир Хусанов протегна крак и блокира удара на Дюсбъри-Хол.

