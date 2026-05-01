  3. Потвърдено: Габриел се е разминал с червен картон в сблъсъка между Арсенал и Ман Сити

  1 май 2026 | 20:43
  • 630
  • 1

На защитника на Арсенал Габриел Магаляеш погрешно е бил спестен директен червен картон при загубата от Манчестър Сити с 1:2. Това е мнението на специалния панел за ключови игрови ситуации (KMI) към Премиър лийг, съобщават английските медии.

Става въпрос за ситуация от 82-рата минута на мача, когато бразилският национал се спречка с противниковия нападател Ерлинг Холанд и дори го избута с глава. Главният съдия Антъни Тейлър показа и на двамата играчи по един жълт картон, а отговорникът за ВАР Джон Бруукс реши да не се намеси при тази ситуация. При обсъждането ѝ във въпросния панел обаче с 3:2 гласа е надделяло мнението, че Габриел е трябвало да бъде изгонен от игра. От друга страна, повечето от панелистите са преценили, че от ВАР правилно са се въздържали от това да предложат на главния рефер да прегледа наново инцидента.

Както е известно, решенията на панела KMI са само уточняващи и не водят до наказания в подобни случаи.

Снимки: Gettyimages

Испания уреди контрола с последния участник на Мондиал 2026

Венеция се завърна в Серия "А" въпреки подвиг на Специя в отсъствието на Петко Христов

Родители са заплашени от затвор на Мондиала, ако купят бира на децата си

Дилемата пред Модрич: още една година в Милан или окачване на бутонките

Де Дзерби: Загубеняците плачат и мислят негативно, няма да е чудо да победим Астън Вила

Роналд Куман съжалява за тежката контузия на Чави Симонс

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Добруджа 0:3 Локомотив (София), гол на Тауи

Монтана се добра до точка срещу Септември

Спартак Плевен се върна в играта, Балкан е първият полуфиналист в Sesame НБЛ

Очаквайте на живо: Ще успее ли Апоел да изравни серията с Реал Мадрид в плейофите на Евролигата?

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

