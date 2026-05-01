Потвърдено: Габриел се е разминал с червен картон в сблъсъка между Арсенал и Ман Сити

На защитника на Арсенал Габриел Магаляеш погрешно е бил спестен директен червен картон при загубата от Манчестър Сити с 1:2. Това е мнението на специалния панел за ключови игрови ситуации (KMI) към Премиър лийг, съобщават английските медии.

Става въпрос за ситуация от 82-рата минута на мача, когато бразилският национал се спречка с противниковия нападател Ерлинг Холанд и дори го избута с глава. Главният съдия Антъни Тейлър показа и на двамата играчи по един жълт картон, а отговорникът за ВАР Джон Бруукс реши да не се намеси при тази ситуация. При обсъждането ѝ във въпросния панел обаче с 3:2 гласа е надделяло мнението, че Габриел е трябвало да бъде изгонен от игра. От друга страна, повечето от панелистите са преценили, че от ВАР правилно са се въздържали от това да предложат на главния рефер да прегледа наново инцидента.

Gabriel should have been sent off for violent conduct during Arsenal’s loss to Manchester City in April, the Premier League’s key match incidents panel has found.



Както е известно, решенията на панела KMI са само уточняващи и не водят до наказания в подобни случаи.

