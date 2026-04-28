Намериха дата за отложения мач на Манчестър Сити

Манчестър Сити ще трябва да изиграе четири мача в рамките на 11 дни в битката си за требъл. Това се разбра, след като отложеният двубой срещу Кристъл Палас бе насрочен за сряда, 13 май. Три дни по-късно е финалът за ФА Къп срещу Челси, а на 19 май “гражданите” ще гостуват на Борнемут.

The Premier League has now confirmed the rescheduled dates for their games against Crystal Palace and Bournemouth 🆚 — Match of the Day (@BBCMOTD) April 28, 2026

От Висшата лига трябваше да променят програмата, тъй като Ман Сити стигна до финала на Купата на лигата, която спечели през февруари, но им трябваше три месеца, за да намерят подходяща дата за срещата с Кристъл Палас. Според “Би Би Си” на “гражданите” първоначално са им били предложени три дати - седмиците, започващи на 20 и 27 април и тази от 4 май. Една от причините за усложнението е участието на “орлите” в Лигата на конференциите, където лондончани стигнаха до полуфиналите.

УЕФА не иска да има мачове на 20 май, когато е финалът на Лига Европа, и затова двубоят между Сити и Борнемут е на 19 май. Арсенал обаче получи разрешение да играе мач от първенството на 18 февруари, въпреки че същата вечер се играха четири срещи в Шампионската лига.