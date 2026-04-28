  Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Намериха дата за отложения мач на Манчестър Сити

  • 28 апр 2026 | 18:00
Манчестър Сити ще трябва да изиграе четири мача в рамките на 11 дни в битката си за требъл. Това се разбра, след като отложеният двубой срещу Кристъл Палас бе насрочен за сряда, 13 май. Три дни по-късно е финалът за ФА Къп срещу Челси, а на 19 май “гражданите” ще гостуват на Борнемут.

От Висшата лига трябваше да променят програмата, тъй като Ман Сити стигна до финала на Купата на лигата, която спечели през февруари, но им трябваше три месеца, за да намерят подходяща дата за срещата с Кристъл Палас. Според “Би Би Си” на “гражданите” първоначално са им били предложени три дати - седмиците, започващи на 20 и 27 април и тази от 4 май. Една от причините за усложнението е участието на “орлите” в Лигата на конференциите, където лондончани стигнаха до полуфиналите.

УЕФА не иска да има мачове на 20 май, когато е финалът на Лига Европа, и затова двубоят между Сити и Борнемут е на 19 май. Арсенал обаче получи разрешение да играе мач от първенството на 18 февруари, въпреки че същата вечер се играха четири срещи в Шампионската лига.

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

