Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Премиър лийг навлиза в своята решителна фаза, а сблъсъкът от 35-ия кръг между Евертън и Манчестър Сити на стадион „Хил Дикинсън“ носи огромен заряд. За гостите от Манчестър залогът е ясен – защитата на титлата. В момента „гражданите“ заемат второ място със 70 точки, изоставайки на 6 от лидера Арсенал, но воденият от Пеп Гуардиола тим има два мача по-малко и държи съдбата си в свои ръце. От другата страна, Евертън се намира на 11-а позиция с 47 точки, но с победа днес може да се изкачи с три места в класирането и да се доближи до позициите, даващи право на участие в Европа.

Евертън показва колебливи резултати в последните си пет шампионатни двубоя, записвайки една победа, едно равенство и три загуби. Тимът на Дейвид Мойс успя да впечатли с класическото 3:0 срещу Челси през март, но в последните си два мача допусна поражения с по 1:2 от Ливърпул и Уест Хам. „Карамелите“ демонстрират непримиримост у дома, но липсата на постоянство им пречи да се изкачат по-нагоре в класирането.

Манчестър Сити влиза в този мач в превъзходна форма, след като записа пет поредни победи във всички турнири. „Гражданите“ надделяха над прекия си конкурент Арсенал с 2:1 и разбиха Челси с 3:0 като гост. Въпреки че наскоро отпаднаха от Шампионската лига след тежко поражение от Реал Мадрид с общ резултат 1:5, момчетата на Гуардиола са напълно концентрирани върху домашната сцена, където преследват дубъл след успехите си и в турнира за ФА Къп.

Исторически погледнато, това е едно от най-старите съперничества в Англия с над 200 изиграни мача. Сити води с 83 победи срещу 68 за Евертън. Любопитен факт е, че най-голямата победа в историята на този сблъсък принадлежи на „карамелите“ – 9:1 през далечната 1906 година. В по-нови времена обаче доминацията на Манчестър Сити е смазваща. Евертън няма победа в последните 18 срещи срещу този съперник. По-рано този сезон „гражданите“ спечелиха с 2:0 на „Етихад“ с два гола на Ерлинг Холанд.

Треньорският дуел също е в полза на Пеп Гуардиола. Испанецът има сериозно предимство над Дейвид Мойс, като е спечелил 12 от срещите помежду им в Премиър лийг, докато Мойс все още търси начин да пречупи системата на Гуардиола.

Ерлинг Холанд остава голямата заплаха за всяка защита, като вече има 24 попадения в първенството през този сезон. За Евертън надеждите в атака са свързани с Бето и Киърнън Дюсбъри-Хол, които имат по 8 гола на сметката си. Илиян Ндиайе също се намира в добра форма, допринасяйки с 6 гола и 3 асистенции до момента.

Дейвид Мойс има сериозни главоболия в защита, тъй като ключовият бранител Джарад Брантуейт е извън строя поради контузия. Аут за мача е и Джак Грилиш, който също лекува травма и няма да може да се изправи срещу бившия си отбор.

В лагера на Манчестър Сити ситуацията не е по-розова. Пеп Гуардиола ще трябва да се справя без основните си централни защитници Рубен Диаш и Йошко Гвардиол, които са контузени. Под голям въпрос до последно ще бъде и участието на Родри, което може да отвори сериозна празнина в средата на терена за гостите.