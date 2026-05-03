Арда и Морето в люта битка за важни точки

Арда (Кърджали) приема Черно море в среща от XXXII кръг на efbet Лига. Двубоят на "Арена Арда" ще започне с първия съдийски сигнал на Радослав Гидженов от 13:30 часа.

Черно море без трима срещу Арда

Двата отбора са в пряка битка за мястото, което праща на бараж за Лига на конференциите. Към момента отборът на Илиан Илиев води с три точки пред момчетата на Александър Тунчев - 47 срещу 44 пункта, а между тях с 46 е Локомотив (Пловдив). "Смърфовете" имат по-късно днес градско дерби с Ботев (Пловдив), като "канарчетата" са на пет точки от "моряците" и за момента са последни във втората четворка.

Арда влиза в трансферен режим

Варненският тим влезе отлично в плейофната фаза, побеждавайки Локомотив на "Лаута" с 1:0. Арда (Кърджали) обратно - падна у дома с 0:2 от тима на Лъчезар Балтанов. Битката за баражната позиция тепърва ще се разгоря.

Арда (Кърджали) - Черно море

Съдия: Радослав Гидженов

Начало: 13:30 часа

Стадион: "Арена Арда", Кърджали