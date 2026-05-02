  Левски спечели шампионската титла за 18-и път

Левски спечели шампионската титла за 18-и път

  • 2 май 2026 | 21:38
Отборът на Левски София, който стана шампион в efbet Супер Волей за трета поредна година, спечели титлата на България за 18-и път в своята история.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Шампиони на България по волейбол за мъже през 21-ви век:

2000 - Левски Сиконко

2001 - Левски Сиконко

2002 - Левски Сиконко

2003 - Левски Сиконко

2004 - Левски Сиконко

2005 - Левски Сиконко

2006 - Левски Сиконко

2007 - Лукойл Нефтохимик

2008 - ЦСКА

2009 - Левски Сиконко

2010 - ЦСКА

2011 - ЦСКА

2012 - Марек Юнион Ивкони

2013 - Марек Юнион Ивкони

2014 - Марек Юнион Ивкони

2015 - Марек Юнион Ивкони

2016 - Добруджа 07

2017 - Нефтохимик 2010

2018 - Нефтохимик 2010

2019 - Нефтохимик 2010

2020 - Нефтохимик 2020

2021 - Хебър

2022 - Хебър

2023 - Нефтохимик 2010

2024 - Левски София

2025 - Левски София

2026 - Левски София

С най-много титли: ЦСКА (30), Левски (18), Славия (8), Миньор Перник, Нефтохимик 2010 (6) и други.

Снимки: Владимир Иванов

