Левски спечели шампионската титла за 18-и път

Отборът на Левски София, който стана шампион в efbet Супер Волей за трета поредна година, спечели титлата на България за 18-и път в своята история.
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!
Шампиони на България по волейбол за мъже през 21-ви век:
2000 - Левски Сиконко
2001 - Левски Сиконко
2002 - Левски Сиконко
2003 - Левски Сиконко
2004 - Левски Сиконко
2005 - Левски Сиконко
2006 - Левски Сиконко
2007 - Лукойл Нефтохимик
2008 - ЦСКА
2009 - Левски Сиконко
2010 - ЦСКА
2011 - ЦСКА
2012 - Марек Юнион Ивкони
2013 - Марек Юнион Ивкони
2014 - Марек Юнион Ивкони
2015 - Марек Юнион Ивкони
2016 - Добруджа 07
2017 - Нефтохимик 2010
2018 - Нефтохимик 2010
2019 - Нефтохимик 2010
2020 - Нефтохимик 2020
2021 - Хебър
2022 - Хебър
2023 - Нефтохимик 2010
2024 - Левски София
2025 - Левски София
2026 - Левски София
С най-много титли: ЦСКА (30), Левски (18), Славия (8), Миньор Перник, Нефтохимик 2010 (6) и други.
Снимки: Владимир Иванов