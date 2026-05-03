Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в поредното градско дерби между двата тима. Мачът започва 16:15 часа и ще бъде ръководен от главния съдия Венцислав Митрев.

Локомотив (Пловдив) заема втората позиция в класирането на своята група с 46 точки след 31 изиграни мача, докато Ботев (Пловдив) е на четвърто място с 43 точки от същия брой срещи. Само три точки разлика между двата отбора правят този сблъсък изключително важен за битката за петото място. "Смърфовете" имат по-добра защита с 34 допуснати гола, докато "канарчетата" са отбелязали повече - 42 гола срещу 30 за Локомотив.

Последната среща межу Ботев и Локомотив завърши наравно 1:1 в мач от efbet Лига. Тя бе преди близо месец и отново се игра на "Колежа". Преди това Локомотив победи с 1:0 в двубой от Купата на България.

"Смърфовете" се надяват, че ще могат да разчитат на Парвиз Умарбаев, който лекуваше контузия. В четвъртък те си гарантираха място на финала за Купата, където ще се изправят срещу ЦСКА. За Ботев участие в европейските клубни турнири преминава единствено през бараж и класиране на петото място.