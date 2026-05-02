Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете. В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Капитанът на Левски Светослав Гоцев изигра последния си мач с екипа на “сините” и сложи край на своята славна кариера.

35-годишният бивш национал ще продължи да е част от Левски София като треньор в детско-юношеската школа.

“Имах честа и удоволствието да избера кога да спра. Вече осъзнах, че ме натискат физически проблеми реших още в началото на този сезон да прекратя своята кариера накрая. По-добър завършек от това не съм си представял. Прекрасен финал, и Хичкок не би го измислил по-добре. Времето ще покаже, накъде ще се отворят други перспективи. Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея и да повдигна нивото на отбора, на което заслужават феновете. И капитанската лента бе важно да я нося в Левски”, заяви Слави Гоцев.

“Съжалявам за много неща. За хората, които не успяха с да са с мен тук. Иначе всички предстои. В живото няма не отплатена рабата. Но има ли работа - то тя ще се върне. Имам идея какво ще правя, но ще се обяви скоро”, добави Светослав Гоцев.

