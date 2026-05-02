Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

27-ата титла е факт! Луда еуфория на "Герена" след триумфа на Левски над ЦСКА 1948 - на живо с радостта и отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

  • 2 май 2026 | 22:15
  • 260
  • 0

Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете. В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Капитанът на Левски Светослав Гоцев изигра последния си мач с екипа на “сините” и сложи край на своята славна кариера.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

35-годишният бивш национал ще продължи да е част от Левски София като треньор в детско-юношеската школа.

Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера
Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

“Имах честа и удоволствието да избера кога да спра. Вече осъзнах, че ме натискат физически проблеми реших още в началото на този сезон да прекратя своята кариера накрая. По-добър завършек от това не съм си представял. Прекрасен финал, и Хичкок не би го измислил по-добре. Времето ще покаже, накъде ще се отворят други перспективи. Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея и да повдигна нивото на отбора, на което заслужават феновете. И капитанската лента бе важно да я нося в Левски”, заяви Слави Гоцев.

“Съжалявам за много неща. За хората, които не успяха с да са с мен тук. Иначе всички предстои. В живото няма не отплатена рабата. Но има ли работа - то тя ще се върне. Имам идея какво ще правя, но ще се обяви скоро”, добави Светослав Гоцев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 26107
  • 14
Алекс Николов: Трябва да извадим наяви отборния си дух, който ни липсваше в четвъртък

Алекс Николов: Трябва да извадим наяви отборния си дух, който ни липсваше в четвъртък

  • 2 май 2026 | 19:30
  • 1322
  • 0
Официално Венислав Антов остава в Туркоа и през следващия сезон

Официално Венислав Антов остава в Туркоа и през следващия сезон

  • 2 май 2026 | 19:15
  • 1033
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка са на победа от нова титла на Полша

Алекс Грозданов и Богданка са на победа от нова титла на Полша

  • 2 май 2026 | 18:00
  • 3513
  • 1
Левски се раздели с Агниешка Адамек

Левски се раздели с Агниешка Адамек

  • 2 май 2026 | 17:13
  • 1142
  • 1
Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

  • 2 май 2026 | 16:25
  • 1237
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 208139
  • 600
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 5100
  • 9
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 7468
  • 20
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 26107
  • 14
Осасуна 0:0 Барселона, каталунците постепенно затягат обръча

Осасуна 0:0 Барселона, каталунците постепенно затягат обръча

  • 2 май 2026 | 21:59
  • 3251
  • 9
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 42235
  • 51