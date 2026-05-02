Левски (Карлово) отказа Асеновец за половин час

Левски (Карлово) надигра Асеновец с 5:1 в Асеновград. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите премахнаха интригата още в началния половин час. Александър Георгиев им даде преднина само 180 секунди след първия съдийски сигнал. Рангел Игнатов удвои от дузпа в 9-ата минута. В 33-ата, той направи резултата категоричен. Свилен Щерев беше точен с глава в 68-ата минута. Скоро той разтресе още веднъж мрежата на домакините. Никола Лалев реализира почетното попадение за Асеновец, десетина минути преди края. В оставащото време имаше още голови ситуации пред двете врати.