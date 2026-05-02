27-ата титла е факт! Луда еуфория на "Герена" след триумфа на Левски над ЦСКА 1948 - на живо с радостта и отзивите
  Алвеша: Левски заслужено е шампион

Алвеша: Левски заслужено е шампион

Наставникът на ЦСКА 1948 Сашо Александров поздрави Левски за спечелената титла. Тимът на Алвеша отстъпи на „сините“ с 0:1.

„Не успяхме да вкараме гол. Моят отбор изигра много силен мач. Поздравявам ги! Търсихме гола и да играем офанзивно до последната минута. Изиграхме много сериозен мач. Във всеки мач се стремим да ставаме по-добри. Тази загуба няма да ни повлияе, а ще ни даде повече енергия. Ще гледаме да се подготвим и да вземем нашето в петък. Поздравявам Левски и феновете. Мисля, че заслужено станаха шампиони“.

