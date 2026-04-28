Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Бившият играч на Байерн (Мюнхен) и юноша на Пари Сен Жермен Кингсли Коман говори за очакванията и предпочитанията си преди големия сблъсък между двата отбора тази вечер в полуфиналите на Шампионската лига.

Сегашният съотборник на Кристиано Роналдо в саудитския Ал-Насър говори пред медиите на баварския гранд и обяви, че ще подкрепя рекордните германски шампиони, макар и сърцето му да е разделено.

Kingsley Coman on which team he will be supporting between Bayern and PSG: "I have both clubs in my heart, but Bayern is the more recent chapter. I only left a few months ago, many of my friends are still there, I know the people at the club very well. So it's clear that I'll be… pic.twitter.com/EM0JhSiFFc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 26, 2026

„Този мач означава много за мен. Трудно е да избера страна. Израснах в Париж, ПСЖ беше моят детски клуб. Винаги съм го подкрепял, докато не напуснах като тийнейджър. След това дойде Байерн. Прекарах там десет години, от 19 до 29-годишна възраст, което е почти целият ми съзнателен живот. Байерн се превърна във второто ми семейство. Затова усещам конфликт между детето и възрастния в мен. Това са два клуба, които са неразделна част от моята идентичност", казва Коман.

Въпреки това, когато трябва да избира между двата си бивши клуба, френският национал залага на Байерн. „И двата клуба са в сърцето ми, но с Байерн е по-скорошно. Напуснах само преди няколко месеца, много от приятелите ми все още са там, познавам много добре хората в клуба. Така че, естествено, този път ще подкрепям Байерн. Не бих ги определил непременно като фаворити. Става въпрос най-вече за лична връзка. А тази връзка все още е много силна с Байерн в момента.“

Бившият юноша на парижани не спести похвалите си към отбора на Луис Енрике. „За мен това е най-добрият отбор на Париж за всички времена. Усещаше се, че този тим има потенциала да спечели Шампионската лига, но нещо липсваше. ПСЖ беше много близо до целта няколко пъти през последните години. Сега, след като успяха, тази бариера е премахната. Същите тези играчи подхождат към решаващите моменти с още повече увереност. И точно това ги прави още по-опасни. Вижда се тяхната самоувереност, вижда се колко са напреднали като отбор. Най-накрая стигнаха там, където винаги са искали да бъдат.“

Поради тези причини той очаква изключително оспорван сблъсък. „И двата отбора притежават играчи с изключително качество, покриват голям периметър, знаят как да играят под напрежение и сами да го създават. Това са двата отбора, които практикуват най-интензивния и атрактивен футбол този сезон. Не мисля, че някой от тях ще остане без голови положения. Нужен е и малко късмет. Но отборът, който е по-решителен в ключовите моменти и успее да реализира малкото си шансове, вероятно ще победи", завършва Коман.

Именно крилото отбеляза победния гол за Байерн във финала на Шампионската лига през белязаната от пандемия 2020 г. - точно срещу ПСЖ, когато бе и последната европейска титла на баварците.