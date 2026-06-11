Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Световното дойде, а ние вече сме на “Ацтека”. Стадионът на стадионите. Митичното съоръжение, което е видяло най-много мачове на световни първенства, единственото с три откривания на Мондиал, с два финала на световни футболни финали.

Там са реализирани най-красивият гол и най-скандалният гол в най-важния футболен форум. Това е мястото видяло “Мача на века”, Пеле е коронясан като футболния крал, а Диего Армандо Марадона, като футболния бог. България също е оставила името си със “Златни букви” в историята на легендарния стадион.

Едва ли могат да се посочат много по-ембелматични места в историята на световните първенства. Ето част от събитията и фактите, с които е свързана катедралата на световните първенства - митичният "Ацтека".

На "Ацтека" се играе култовият полуфинал Италия - ФРГ, спечелен с 4:3 от италианците след продължения. Полуфиналът се играе на 17 юни 1970 г. и е наречен Мача на века. В негова чест на стадиона е поставена паметна плоча, на която пише, че "Ацтека" отдава почит на отборите на Италия и Германия, участвали в прословутия двубой. Роберто Бонинсеня бележи рано, но в последната секунда германският бранител на Милан Шнелингер изравнява. В продълженията идва време за уникално шоу - Герд Мюлер дава преднина на Маншафта, но Бургнич е точен за 2:2. Рива прави 3:2 за Италия в 104-ата минута, но в 110-ата Мюлер отново е точен за 3:3. Секунди по-късно Джани Ривера - Златното момче матира митичния Майер и фиксира крайното 4:3. Легендата Франц Бекенбауер пък играе голяма част от мача с извадено рамо.

На 21 юни 1970 г. Бразилия грабват третата си световна титла на "Ацтека". Южноамериканците триумфират пред над 107 хиляди зрители срещу Италия. Магьосниците на Марио Загало печелят по категоричен начин с 4:1, макар че до средата на второто полувреме резултатът е равен. За "Селесао" вкарват Пеле, Жерсон, Жаирзиньо и Карлос Алберто, докато за "адзурите" се разписва Бонинсеня. Попадението на Карлос Алберто пада след великолепна многоходова атака и е считано за номер 1 във финална среща. Така в Мексико Сити Бразилия печели Третата и завладява "Златната Нике" завинаги. Пеле пък става първият и до ден днешен единственият трикратен световен шампион в историята на футбола. Селекция на “златистите” пък е обявена за най-добрия отбор в историята на футбола до този момент.

Стадион "Ацтека" е единственият, домакинствал на три откривания на световно първенство. Мексико приема за трети път футболния елит на планетата, след 1970 и 1986 г., което също е нещо уникално в историята. Първото откриване е с мача Мексико - СССР, като заради жегата европейците изкарват за химна и официалната част резервите си. Срещата завършва 0:0. Мондиал'86 започва с България - Италия, като момчетата на Иван Вуцов сюрпризират световните шампиони - Наско Сираков бележи красив гол за крайното 1:1. "Още срещу българите разбрах, че няма да защитим титлата си", казва по-късно италианският треньор Енцо Беардзот. 40 години по-късно "Ацтека" приема Мексико - ЮАР като увертюра на Мондиал 2026. Капацитетът сега е намален от 83 000, но атмосферата остава все така невероятна в мексиканската столица, когато става въпрос за мач местните “трикольори”.

На 22 юни 1986 г. на "Ацтека" падат два от най-митичните голове в историята. Аржентина побеждава Англия в паметен четвъртфинал. Диего Марадона бележи своето прочуто попадение с Божията ръка, като знаменателният момент се случва пред погледа на българския страничен съдия Богдан Дочев. Няколко минути по-късно Дон Диего бележи Гола на столетието, правейки знаменит рейд от центъра на игрището през половината отбор на Англия. Гари Линекер връща едно попадение, но за повече островитяните на Боби Робсън нямат сили и време. През 2022 г. фланелката на Марадона от мача е продадена на търг за над 7 милиона паунда, което е рекорд за спортен артикул.

На 29 юни 1986 г. Аржентина удря ФРГ с 3:2 и печели за втори път световната купа. Диего Марадона пък превръща турнира в Уан Мен Шоу - той е лидерът, голмайсторът, душата и звездата на "албиселесте" в Мексико. На финала на "Ацтека" Дон Диего се отчита с решаващата асистенция в 84-ата минута, когато извежда Хорхе Буручага сам срещу Шумахер. Преди това южноамериканският отбор повежда с 2:0, но играчите на Франц Бекенбауер успяват да изравнят. В края обаче идва време за паса на Марадона и шампионския гол на Буручага. За този финал по нареждане на организаторите дрескодът на трибуните е в бяло.

На 18 юни 1986 г. Англия побеждава Парагвай с 3:0 на стадион "Ацтека" и се класира за четвъртфиналите на световното първенство. Два от головете за Трите лъва бележи Гари Линекер, като единият е под номер 1300 в историята на Мондиалите. Третото английско попадение е дело на нападателя Питър Биърдсли. Преди мача селекционерът на Парагвай Каетано Ре заявява, че няма да залага на персонална защита срещу Линекер, което се оказва голямата му грешка.

На "Ацтека" България изиграва своя първи мач от елиминационна фаза на световно първенство - през 1986 г. "Лъвовете" на Иван Вуцов излизат пред 114 580 зрители срещу Мексико на осминафинал, където губят с 0:2 и отпадат от борбата. Мануел Негрете и Раул Сервин бележат попаденията в мрежата на Борислав Михайлов, като първото е след страхотна странична ножица, която е сред бисерите в историята на съоръжението в мексиканската столица. Българите не играят лошо и имат възможност на няколко пъти да реализират, но Пабло Лариос, известен като Вратарят от джунглата, изнася много силен мач и прави две-три отлични спасявания. Именно това е третият най-посетен двубой на Мондиала`86, като изостава само с 20 зрители от мачовете Мексико-Парагвай и финала Аржентина-Германия.

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На 14 юни 1970 г. Уругвай елиминира СССР след продължения на стадион "Ацтека" и се класира за полуфиналите на Мондиала. Мачът е равностоен, като и двата отбора имат шансове за гол, а в един момент попадение на футболистите на Гаврил Качалин е отменено заради спорна засада. В 117-ата минута халфът Виктор Еспараго бележи победния гол с глава, като играчите от Сборная претендират, че топката е излязла в аут малко преди центрирането за гола на уругвайския герой. Съдията от Нидерландия Лау ван Равенс обаче посочва центъра и така "Селесте" продължава напред в турнира.

До Мондиал 2026 на стадион "Аптека" са се изиграли общо 19 мача от световни първенства, което прави съоръжението в Мексико Сити на първо място по този показател. Бройката ще набъбне на 24 след финалите през тази година, като последният мач е планиран за 5 юли, когато на митичния стадион ще се изиграе един от осминафиналите на шампионата. Тук също има българска следа, тъй като мачове №11 и №15 са с участието на родния национален отбор. Откриването с Италия и осминафинала с Мексико пред 40 години.

На 26 октомври 1968 г. България губи с 1:4 срещу Унгария на финала на Олимпийските игри в Мексико пред 75 000 зрители. Нашите елиминират домакините на полуфиналите, след което запомнят за цял живот мексиканския рефер Диего Де Лео, който в края на първото полувреме гони трима от футболистите на Георги Берков - червени картони получават Кирил Ивков, Цветан Веселинов и Атанас Михайлов - Начко. Легендарното дясно крило на Левски Меци Веселинов дава аванс на нашите в средата първата част, но накрая губим с 1:4 и изпускаме златните медали.

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