  27 апр 2026 | 12:39
Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ

Асистентът на Венсан Компни в Байерн (Мюнхен), Аарън Данкс, ще води тима срещу Пари Сен Жермен в първия полуфинал между двата тима в Шампионската лига утре, информира “Скай Спортс Германия”. Той ще бъде подпомаган активно от други двама човека от щаба на Компани - Рене Марич и Флориберт Н’Галула, допълва медията.

Френският наставник на баварците е наказан за двубоя с парижани, тъй като по време на реванша срещу Реал Мадрид от 1/4-финалите в турнира той получи третия си жълт картон за сезона в турнира. Той бе санкциониран в края на първата част от рефера Славко Винчич за бурната си реакция след нарушение на Антонио Рюдигер срещу Йосип Станишич.

Снимки: Imago

