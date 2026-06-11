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Конфискуваха фалшификати на артикули за световното

  • 11 юни 2026 | 15:52
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Часове преди началото на Световното първенство, властите в Хонконг обявиха, че са конфискувани 230 000 фалшиви артикула, които са свързани с Мондиала. Ударът на полицията е на стойност около 20 милиона долара, като най-голямо количество са екипи на отборите финалисти. Конфискацията включваше около 30 000 фланелки, някои от които толкова прецизно изработени, че е трудно да се различат от оригиналите.

Репликите са били предназначени за износ. 80 процента от фалшификатите е трябвало да пътуват до Северна и Южна Америка, най-вече в страните домакини на мондиала.

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