Спонсори за 300 милиона евро: фланелката на Реал Мадрид е най-скъпата във футбола

След грандиозните нови споразумения с най-големите си спонсори Реал Мадрид разполага с фланелка на стойност 300 млн. евро, изчислява AS. Това е и най-скъпият футболен екип в историята с голяма разлика пред основните конкуренти в това отношение.

Във вторник Реал Мадрид обяви новия си договор с основния си спонсор Emirates, който ще бъде до 2031 година. Според параметрите на сделката годишната сума, която авиокомпанията ще плаща на клуба, е в размер на 100 млн. евро. Това е значително увеличение спрямо досегашните 70 млн. евро на сезон.

Реал Мадрид обяви историческо споразумение

Вчера обаче мадридчани потвърдиха още по-внушителна сделка, преподписвайки с доставчика си на спортно облекло adidas до 2034 година. От това споразумение 15-кратният европейски клубен шампион ще прибира по още 120 млн. евро през всяка кампания, като е номер 1 в това отношение в световен мащаб.

Реал Мадрид сключи “най-важното споразумение в историята на футбола”

От 2024 година насам, за първи път в клубната история, Реал Мадрид има и спонсор на единия ръкав на фланелката си. Става въпрос за технологичната компания HP. За показността на своето лого оттам плащат на “Кралския клуб” 80 млн. евро годишно.

🚨 NEW: Real Madrid will make around €300 million annually from their 3 main sponsors:



• Fly Emirates: €100m

• Adidias: €120m

• HP: €80m



No other club has even €250m in revenue from their main sponsors. @diarioas 💰🤑 pic.twitter.com/aM2T2zGEES — Madrid Zone (@theMadridZone) June 11, 2026

Само тези три спонсорства оформят годишни приходи от около 300 милиона евро за испанския гранд, който е абсолютен водач в това отношение. Вторият Манчестър Сити прибира по 220 млн. евро от своите водещи спонсори, а следващите в класацията са Барселона с 200 млн. и Пари Сен Жермен с почти същата сума.

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