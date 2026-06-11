Спонсори за 300 милиона евро: фланелката на Реал Мадрид е най-скъпата във футбола

След грандиозните нови споразумения с най-големите си спонсори Реал Мадрид разполага с фланелка на стойност 300 млн. евро, изчислява AS. Това е и най-скъпият футболен екип в историята с голяма разлика пред основните конкуренти в това отношение.
Във вторник Реал Мадрид обяви новия си договор с основния си спонсор Emirates, който ще бъде до 2031 година. Според параметрите на сделката годишната сума, която авиокомпанията ще плаща на клуба, е в размер на 100 млн. евро. Това е значително увеличение спрямо досегашните 70 млн. евро на сезон.
Реал Мадрид обяви историческо споразумение
Вчера обаче мадридчани потвърдиха още по-внушителна сделка, преподписвайки с доставчика си на спортно облекло adidas до 2034 година. От това споразумение 15-кратният европейски клубен шампион ще прибира по още 120 млн. евро през всяка кампания, като е номер 1 в това отношение в световен мащаб.
Реал Мадрид сключи “най-важното споразумение в историята на футбола”
От 2024 година насам, за първи път в клубната история, Реал Мадрид има и спонсор на единия ръкав на фланелката си. Става въпрос за технологичната компания HP. За показността на своето лого оттам плащат на “Кралския клуб” 80 млн. евро годишно.
Само тези три спонсорства оформят годишни приходи от около 300 милиона евро за испанския гранд, който е абсолютен водач в това отношение. Вторият Манчестър Сити прибира по 220 млн. евро от своите водещи спонсори, а следващите в класацията са Барселона с 200 млн. и Пари Сен Жермен с почти същата сума.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google