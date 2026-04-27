Байерн няма да откупи Нико Джаксъм, потвърди шеф на клуба

Спортният директор на Байерн Мюнхен, Макс Еберл, потвърди, че клубът няма да се възползва от клаузата за откупуване на сенегалския нападател Николас Джаксън. След края на едногодишния си наем, играчът ще се завърне в Челси.

"Няма да активираме клаузата за постоянен трансфер на Джаксън", заяви той пред германска телевизия. Той уточни, че опцията не се задейства автоматично и решението е окончателно.

Играчите на Байерн признаха за гневната реакция на Компани на почивката срещу Майнц

Нападателят пристигна на „Алианц Арена“ през септември под наем за един сезон от Челси. Въпреки че през по-голямата част от кампанията беше резерва на Хари Кейн, Джаксън успя да отбележи седем гола в 20 мача в Бундеслигата. Той демонстрира отлична форма в края на сезона, като започна като титуляр и се разписа във всеки от последните три шампионатни мача на Байерн. Един от головете му постави началото на впечатляващия обрат за победата с 4:3 при гостуването на Майнц вчера.

Байерн загуби още един футболист за мачовете с ПСЖ
Ман Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле

Спалети: Трябваше да сме предпазливи, битката ще е до самия край

Алегри: Можем да бъдем доволни от точката

Макфарлейн: Момчетата показаха колко много искат да спечелят мача

Рен запази петото място след успех над Нант

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948, останаха малко билети само за сектор "Б"

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

Столичен сблъсък в "Надежда"

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

