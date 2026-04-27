Байерн няма да откупи Нико Джаксъм, потвърди шеф на клуба

Спортният директор на Байерн Мюнхен, Макс Еберл, потвърди, че клубът няма да се възползва от клаузата за откупуване на сенегалския нападател Николас Джаксън. След края на едногодишния си наем, играчът ще се завърне в Челси.

"Няма да активираме клаузата за постоянен трансфер на Джаксън", заяви той пред германска телевизия. Той уточни, че опцията не се задейства автоматично и решението е окончателно.

Нападателят пристигна на „Алианц Арена“ през септември под наем за един сезон от Челси. Въпреки че през по-голямата част от кампанията беше резерва на Хари Кейн, Джаксън успя да отбележи седем гола в 20 мача в Бундеслигата. Той демонстрира отлична форма в края на сезона, като започна като титуляр и се разписа във всеки от последните три шампионатни мача на Байерн. Един от головете му постави началото на впечатляващия обрат за победата с 4:3 при гостуването на Майнц вчера.

