Играчите на Байерн признаха за гневната реакция на Компани на почивката срещу Майнц

Играчите на Байерн (Мюнхен) признаха, че наставникът на тима Венсан Компани е бил бесен от играта им и ясно е показал това на почивката на вчерашния мач с Майнц, спечелен драматично с 4:3. Баварците преодоляха изоставането си от 0:3 на полувремето за зашеметяващата победа. Рекордните германски шампиони вече бяха спечелили поредната си титла в Бундеслигата преди седмица, но все пак показаха класа.

Байерн имаше нужда от изключителен обрат, за да пречупи Майнц

Младият страж Йонас Урбиг коментира реакцията на Венсан Компани в съблекалнята по време на полувремето в мача срещу Майнц: „Треньорът беше бесен – и с право".

Jonas Urbig on Vincent Kompany's reaction in the dressing room at halftime against Mainz: "The coach was furious – and rightly so"



Harry Kane: "He had some strong words for us, which I won't go into, but he was absolutely right. He had the right to tell us it wasn't good… pic.twitter.com/uwEZAtPh4E — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 26, 2026

Хари Кейн пък добави: "Той ни каза няколко остри думи, които няма да повтарям, но беше абсолютно прав. Имаше право да ни каже, че това не е достатъчно добро. Ако не успеем да приложим правилно пресата при контрите, ако не контролираме добре контраатаките им и ако губим топката по невнимание – ПСЖ ще бъде още по-опасен в такива ситуации".

„Получихме истинска разправа на полувремето, но след това се концентрирахме върху това, което ни прави силни. Mачът срещу Пари Сен Жермен събира двата най-добри отбора в Европа и Байерн също ще се радва на добри шансове", каза пък Леон Горетцка. Спортният директор Кристоф Фройнд също потвърди острата реакция на Компани на полувремето: „Треньорът ни даде ясно да разберем, че не можем да играем по този начин, че трябва да влизаме в дуели, че трябва да се представяме като Байерн (Мюнхен), така както се представяхме през последните месеци.“

📈 Jamal Musiala's last 5 games for Bayern:



vs Mainz ⚽

vs Leverkusen 🅰️

vs Stuttgart 🅰️

vs Real Madrid 🅰️

vs St. Pauli ⚽🅰️ pic.twitter.com/FKxxcVQTVB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 25, 2026

Междувременно Джамал Мусиала отново се доближава до върхова форма. Големият талант на баварците отбеляза заедно с Николас Джаксън, Майкъл Олисе и Хари Кейн,

„За всички нас е хубаво, че не си позволихме манталитета да се откажем, въпреки спечелването на титлата. Можехме лесно да загубим с 0:3 и да продължим, но фактът, че все още имаме глад да обърнем мач и да празнуваме, сякаш сме спечелили титлата. Това е добро чувство. Нуждаем се от него през следващите седмици, ако искаме да спечелим още“, коментира Джамал Мусиала.

Той пропусна победата на Байерн с 2:1 над Пари Сен Жермен във Франция през есента, тъй като все още се възстановяваше от травмите, които получи на Световното клубно първенство през юли - именно отново срещу французите. Мусиала, който получи тежката травма в сблъсък срещу Джанлуиджи Донарума, се завърна през януари, пропусна още няколко седмици поради болезнена реакция в глезена, но сега е близо до най-добрата си форма.

Снимки: Imago