Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Байерн загуби още един футболист за мачовете с ПСЖ

Байерн загуби още един футболист за мачовете с ПСЖ

  26 апр 2026 | 18:21
  • 1101
  • 1

Байерн (Мюнхен) обяви официално, че португалският национал Рафаел Герейро е получил контузия във вчерашния мач с Майнц, спечелен драматично след обрат с 4:3.

Универсалният футболист е претърпял леко разкъсване на мускулни влакна в задната част на лявото бедро и според "Билд" ще отсъства от терените поне 2 седмици. Това автоматично означава, че Герейро отпада за двата полуфинални мача срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

32-годишният Герейро е използван на различни позиции и вчера започна като титуляр в Майнц, но бе заменен в 57-ата минута от Джамал Мусиала, който бе в основата за обрата на Байерн.

Иначе договорът на португалеца изтича в края на сезона и вече е ясно, че няма да бъде подновен.

Трайно контузен в състава на баварците е още Серж Гнабри, който е аут до края на сезона и ще пропусне световното първенство. Добрата новина е, че младият талант на Байерн Ленарт Карл вече тренира и има шанс да е на линия за реванша срещу ПСЖ. С травма е още Том Бишоф, който най-вероятно също няма да е на линия за сблъсъка в Париж.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид иска да привлече играч от изпадналия вече Уулвс

Атлетико Мадрид иска да привлече играч от изпадналия вече Уулвс

  • 26 апр 2026 | 15:07
  • 1160
  • 0
Мбапе ще премине прегледи утре, за да се разбере колко сериозно е състоянието му

Мбапе ще премине прегледи утре, за да се разбере колко сериозно е състоянието му

  • 26 апр 2026 | 14:49
  • 1779
  • 3
Шевченко за Чернобил: Донесох радиоактивна топка у дома, много от детските ми приятели вече не са тук

Шевченко за Чернобил: Донесох радиоактивна топка у дома, много от детските ми приятели вече не са тук

  • 26 апр 2026 | 14:44
  • 17591
  • 12
Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

  • 26 апр 2026 | 08:36
  • 4431
  • 8
Интер с поредна крачка към титлата или ще забави темпото?

Интер с поредна крачка към титлата или ще забави темпото?

  • 26 апр 2026 | 08:21
  • 3440
  • 3
Лийдс без Груев срещу Челси в спор за голям финал

Лийдс без Груев срещу Челси в спор за голям финал

  • 26 апр 2026 | 07:54
  • 3748
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

  • 26 апр 2026 | 19:45
  • 4719
  • 2
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 13993
  • 46
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 25145
  • 46
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 13471
  • 20
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 29011
  • 29
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 25572
  • 39