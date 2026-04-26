Байерн загуби още един футболист за мачовете с ПСЖ

Байерн (Мюнхен) обяви официално, че португалският национал Рафаел Герейро е получил контузия във вчерашния мач с Майнц, спечелен драматично след обрат с 4:3.

Универсалният футболист е претърпял леко разкъсване на мускулни влакна в задната част на лявото бедро и според "Билд" ще отсъства от терените поне 2 седмици. Това автоматично означава, че Герейро отпада за двата полуфинални мача срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

ℹ️ Raphaël Guerreiro fällt vorerst aus



Der 32-Jährige hat sich im Bundesligaspiel beim FSV Mainz am Samstag einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.



— FC Bayern München (@FCBayern) April 26, 2026

32-годишният Герейро е използван на различни позиции и вчера започна като титуляр в Майнц, но бе заменен в 57-ата минута от Джамал Мусиала, който бе в основата за обрата на Байерн.

Иначе договорът на португалеца изтича в края на сезона и вече е ясно, че няма да бъде подновен.

Трайно контузен в състава на баварците е още Серж Гнабри, който е аут до края на сезона и ще пропусне световното първенство. Добрата новина е, че младият талант на Байерн Ленарт Карл вече тренира и има шанс да е на линия за реванша срещу ПСЖ. С травма е още Том Бишоф, който най-вероятно също няма да е на линия за сблъсъка в Париж.

