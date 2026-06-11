Полицията разследва бившия собственик на Уест Хам

Един от собствениците на Уест Хам, Дейвид Съливан, „категорично отрече“, че е участвал в сексуална експлоатация и хищническо поведение. В понеделник две от най-авторитетните медии в световен мащаб в лицето на "Таймс" и "ББС" публикуваха разказите на седем жени, които твърдят, че милиардерът е проявявал сексуално експлоататорско и хищническо поведение. Дейвид Съливан, който натрупва богатството си от притежание на порнографски списания и секс шопове, отхвърли обвиненията като „напълно неверни“.

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Разказите на жените датират от 80-те и 90-те години на миналия век, когато той е бил собственик на таблоидите "Дейли Спорт" и "Съндей Спорт". 77-годишният бизнесмен подаде оставка в събота, след като е бил „уведомен за предстоящата публикация на сериозни исторически обвинения“, които го засягат.

Полицията е получила нова информация след появата на исторически обвинения срещу бившия съпредседател на Уест Хам, Дейвид Съливан. Твърди се, че обвиненията срещу Съливан включват оказване на натиск върху млади или прохождащи модели в края на тийнейджърските им години или в началото на 20-те им години. Столичната полиция заяви, че служителите ѝ разследват сигнал, свързан с „предполагаемо заснемане на неприлични изображения и сексуална експлоатация на места в Лондон и Есекс през 80-те години“.

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Снимки: Gettyimages