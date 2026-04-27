  Луис Енрике преди полуфинала: Няма по-добър отбор от Пари Сен Жермен

  • 27 апр 2026 | 15:13
Пари Сен Жермен посреща Байерн (Мюнхен) с оптимизъм и самочувствие, обясни наставникът Луис Енрике. Във вторник вечер двата тима излизат на “Парк де Пренс” в първа полуфинална среща от Шампионската лига. Французите вдигнаха трофея през миналия сезон и са амбицирани отново да го направят. Ето какво заяви наставникът на пресконференцията на отбора.

Има ли фаворит?
Не, няма. Същото беше и в последните два двубоя срещу Челси и Ливърпул. Малките детайли ще бъдат решаващи. Ние сме уверени.

Има ли разлика, след като вече спечелихте купата през миналия сезон?
Различно е, защото първият път беше облекчение да я спечелиш. Сега е друга история – мотивация.

Какъв е ключът към успеха?
Ако има отбори, които атакуват много добре, трябва да знаеш как да се защитаваш и това ще бъде ключът. Да се възползваме максимално от атаките си и да умеем да се защитаваме срещу такъв тип отбор.

За формата на отбора
Всички треньори се стремят да достигнат заключителната част на сезона в най-добро състояние. Всички играчи са готови, с изключение на Куентин Нджанту. Това е магията на Шампионската лига, която дава допълнителна мотивация на футболистите. Ние се намираме в много добър момент.“

Гранд ли е ПСЖ в евротурнирите?
Вие (журналистите - бел.ред.) можете да кажете това. Ние се наслаждаваме на играта и мисля, че го заслужаваме през последните три години. Първия път срещу Борусия Дортмунд ударихме шест пъти гредите, но те спечелиха и двата двубоя. Тук е нужно да си много амбициозен и ние искаме да стигнем малко по-далеч.

Колко силен е ПСЖ в ШЛ този сезон
Това са двата най-добри отбора в Европа, въпреки че Арсенал също прави силен сезон. По отношение на постоянството, Байерн може би е малко пред нас, защото са загубили само два мача. Но като това, което показваме на терена – няма отбор по-добър от нас. Още след като не попаднахме в топ 8 на основната фаза, казах, че няма по-добър тим от нас.

Нужна ли е допълнителна мотивация?
Когато играеш полуфинал в Шампионската лига, не трябва да натоварваш тима допълнително. Не трябва да мотивираш – точно обратното, трябва да успокояваш. Това е баланс.

Мнението за Венсан Компани и футболистите на Байерн
Харесвам всички играчи, не само Олисе. Венсан Компани е треньор на високо ниво, той го показа в Англия. Когато подписа с Байерн, още от самото начало се видя какъв тип отбор е това. Байерн е един от отборите, които най-много обичам да гледам, защото винаги играе атакуващо. Като цяло харесвам всички треньори, но особено офанзивните – а той е такъв.

На кои полузащитници ще заложи
Ще избирам на лотария, ще направя така (имитира въртящо се колело). Всички са готови, много съм доволен. Без значение кои играчи ще излязат утре – ще направя както обикновено – това ще бъдат най-добрите, за да спечелим срещата.

За прякора “Кварадона” на Кварацхелия
Наричам го по всякакви начини. В Неапол има много сравнения. Дори си правим шеги по тази тема. Той е фантастичен играч, но също така и като човек – заради това, което излъчва.

От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона
  • 27 апр 2026 | 14:26

  • 27 апр 2026 | 14:26
Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор
  • 27 апр 2026 | 13:50

  • 27 апр 2026 | 13:50
УЕФА заплашва Италия с отнемане на Евро 2032 и изваждане от турнирите
  • 27 апр 2026 | 13:16

  • 27 апр 2026 | 13:16
Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ

  • 27 апр 2026 | 12:39
Разследването срещу италианските съдии: дати, подслушвания и нови разкрития
  • 27 апр 2026 | 12:24

  • 27 апр 2026 | 12:24
Байерн няма да откупи Нико Джаксъм, потвърди шеф на клуба
  • 27 апр 2026 | 12:10

  • 27 апр 2026 | 12:10
Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец
  • 27 апр 2026 | 11:31

  • 27 апр 2026 | 11:31
"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

  • 27 апр 2026 | 10:52
Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън
  • 27 апр 2026 | 15:00

  • 27 апр 2026 | 15:00
Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)
  • 27 апр 2026 | 12:59

  • 27 апр 2026 | 12:59
Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец
  • 27 апр 2026 | 11:10

  • 27 апр 2026 | 11:10
