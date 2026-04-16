Суперкомпютър посочи фаворитите в двата полуфинала в Шампионската лига

Суперкомпютърът на платформата Opta даде своите прогнози за предстоящите полуфинали в Шампионската лига, които са Пари Сен Жермен - Байерн (Мюнхен) и Атлетико Мадрид - Арсенал.

Според машината и в двете срещи има сериозни фаворити и това са съответно баварският гранд и "артилеристите".

Mikel Arteta can’t hide his gratitude for his Arsenal players as they make it to back-to-back Champions League semi-finals for the first time in their history…💪 pic.twitter.com/Jt7Zm7t1od — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 16, 2026

Две седмици преди първите двубои, Opta публикува своите прогнози, които не са особено оптимистични за възпитаниците на Луис Енрике. Суперкомпютърът дава на Байерн цели 61,28% шанс да излезе краен победител от двойката. Шансовете на Пари Сен Жермен да се класират за втори пореден финал в турнира пък се оценяват само на скромните 38,72%. Двата тима ще премерят сили на 28 април с първи мач в Париж, а реваншът е на 6 май в Мюнхен.

Според Opta вторият полуфинал в Шампионската лига е дори още по-неравностоен. В сблъсъка си с Атлетико Мадрид, Арсенал има внушителните 73,40% шанс да се класира, докато за „дюшекчиите“ остават едва 26,60%. Тези две срещи ще се изиграят на 29 април и 5 май.

Les prédictions d'Opta défavorables aux Parisiens en demi-finale de la Ligue des champions 👇https://t.co/FQkDbSzgR9 — RMC Sport (@RMCsport) April 16, 2026

Така суперкомпютърът смята, че най-вероятният финал в Будапеща на 30 май ще бъде между Байерн и Арсенал. Там пък англичаните имат съвсем леко предимство в шансовете за момента - 37% срещу 35%. Разбира се, до мачовете има доста време и много неща могат да се променят дотогава.

Следвай ни:

Снимки: Imago