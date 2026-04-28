ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

Шампионската лига навлиза в своята най-решителна фаза, а жребият противопостави два от най-големите фаворити за трофея. На 28 април стадион "Парк де Пренс" ще бъде арена на първия полуфинален сблъсък между Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен). За ПСЖ, които влизат в мача като действащи шампиони, залогът е огромен – запазване на короната, докато баварците, водени от Венсан Компани, изглеждат по-решени от всякога да си върнат европейското господство.

Въпреки че това е първият път, в който двата тима се срещат на полуфинал, историята им в Шампионската лига е богата и изпълнена с драма. В общо 15 срещи в турнира Байерн има леко предимство с 9 победи срещу 6 за парижани, като любопитното е, че досега не е регистрирано нито едно равенство. През този сезон двата отбора вече се срещнаха в груповата фаза, където Байерн триумфира с 2:1 в Париж след два гола на Луис Диас. ПСЖ обаче има и пресни спомени от успех над германците, побеждавайки ги с 2:0 на четвъртфиналите на Световното клубно първенство през юли 2025 г.

Феновете все още помнят финала от 2020 г., спечелен от Байерн с 1:0, както и четвъртфиналната драма през 2021 г., когато ПСЖ елиминира баварците след общ резултат 3:3 и правилото за голове на чужд терен. През 2023 г. пък Байерн си го върна на 1/4-финалите, отстранявайки французите с две победи и общ резултат 3:0.

Пари Сен Жермен достигна до тази фаза след убедителна победа над Ливърпул с общ резултат 4:0 на четвъртфиналите. Това е шестият полуфинал в историята на клуба. От друга страна, Байерн (Мюнхен) си осигури мястото в топ 4 след зрелищни мачове срещу Реал Мадрид, завършили с общ резултат 6:4 в полза на германския колос.

Домакините от ПСЖ влизат в двубоя в добра форма, записвайки четири победи в последните си пет мача. Тимът на Луис Енрике постигна чисти победи над Анже (3:0) и Нант (3:0) в Лига 1, както и два успеха над Ливърпул в Европа. Единственото им разочарование бе загубата от Лион с 1:2 на 19 април.

Байерн (Мюнхен) обаче се намира в серия от девет поредни победи във всички турнири. Баварците демонстрират страхотна резултатност, побеждавайки Реал Мадрид с 4:3 и Щутгарт с 4:2. Тимът вече си осигури титлата в Бундеслигата, което позволи на Венсан Компани да ротира състава и да запази сили за Шампионската лига.

Сблъсъкът между Луис Енрике и Венсан Компани е не по-малко интересен. До този момент двамата специалисти са се изправяли един срещу друг три пъти, като предимството е на страната на белгиеца с две победи срещу една за испанеца. Днес обаче те няма да имат пряк сблъсък на двете скамейки, тъй като Компани е наказан, а срещата ще ръководи асистентът му Аарън Данкс, който ще бъде подпомаган активно от други двама човека от щаба - Рене Марич и Флориберт Н’Галула.

Хари Кейн продължава да бъде най-голямата заплаха за всяка защита, като вече има 12 гола в тазгодишното издание на Шампионската лига и се бори за приза за най-добър реализатор. За ПСЖ в отлична форма е Хвича Кварацхелия, който е отбелязал 8 попадения в турнира. Луис Диас също е ключова фигура за Байерн с неговите 6 гола, включително решителните попадения срещу ПСЖ по-рано през сезона.

В лагера на ПСЖ основното притеснение е състоянието на полузащитника Витиня, който е под въпрос заради възпаление на петата. Нападателят Кентин Нджанту със сигурност пропуска срещата поради контузия. Всички останали ключови фигури, включително Усман Дембеле и Брадли Баркола, са на разположение на Луис Енрике.

Байерн пристига в Париж с по-сериозен списък от липсващи. Рафаел Герейро и Серж Гнабри са аут поради травми. Списъкът с контузени се допълва от Свен Улрайх и няколко млади таланти като Ленарт Карл и Том Бишоф, като Карл вече тренира и има шанс да играе довечера.

Двубоят ще бъде ръководен от швейцарския съдия Сандро Шерер. Очаква се трибуните на "Парк де Пренс" да бъдат запълнени до краен предел, като френските фенове ще създадат невероятна атмосфера в подкрепа на своите любимци в този ключов първи мач от полуфиналите.

Снимки: Gettyimages