От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона

Байерн Мюнхен ще започне преговори за подновяване на договора на нападателя Хари Кейн, а крилото Майкъл Олизе няма да бъде продаван. Това заяви членът на борда на клуба Карл-Хайнц Румениге, цитиран от ДПА. Той каза в навечерието на първия мач срещу Пари Сен Жермен от полуфиналите на Шампионската лига, подновяването на Кейн е ясна цел за клуба. Капитанът на Англия пристигна в Байерн през 2023 за рекордните 100 милиона евро и е вкарал 138 гола за отбора в 141 мача до момента. Неговият контракт е до 2027 година.

"Да доведем Хари Кейн в Мюнхен бе важна част от историята на клуба", каза Румениге. "Известно е, че той има освобождаваща клауза. Той не я споменавал и показа, че определено иска да остане в Мюнхен. И сега отговорните за това трябва да започнат преговори с него", каза още бившият футболист на баварците. Румениге смята, че Кейн е претърпял трансформация при треньора Венсан Компани от нападател, който вкарва много голове, до футболист, който се връща и в средата на терена и е "много важен" за стила на тима. 

Също толкова важен е и крилото Майкъл Олизе, който дойде през 2024 от Кристъл Палас и е вкарал 39 гола и дал 45 асистенции. За него се говори, че е след от големи клубове, но Румениге отсече, че "страхотният играч" не е за продан. "За играч като Олизе няма цена", категоричен бе той. 

