Южна Корея и Чехия в първия среднощен мач

Южна Корея и Чехия ще изиграят първия среднощен мач в европейския часови диапазон от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Двата отбора са в група "А", в която са още един от домакините Мексико и Южна Африка.

🇰🇷 SOUTH KOREA vs CZECHIA 🇨🇿



This is the second match of the 2026 World Cup!



It's the first time Czechia have qualified for a World Cup in 20 YEARS. ✨ pic.twitter.com/YyUHrvVMwC — EuroFoot (@eurofootcom) June 11, 2026

Корейците влизат в надпреварата от впечатляващо високо ниво с позиция номер 25 в ранглистата на ФИФА. По пътя си към Мондиала азиатците нямаха особени проблеми с подпечатването на визите за Северна Америка. Те стартираха борбата от втория кръг на зона “Азия”. Там в група “С” спечелиха безапелационно с пет победи и едно равенство и голова разлика 20:1 срещу тимовете на Китай, Тайланд и Сингапур. В третия кръг “тигрите” отново не срещнаха голям отпор и спечелиха с шест точки аванс пред втория Йордания в група “В”. Корейците отново не записаха поражение и с шест победи и четири равенства в компанията още на Ирак, Оман, Палестина и Кувейт се класираха за Мондиал 2026.

От своя страна, Чехия достигна до финалите на Мондиал след драматични квалификации, в които трябваше да премине и през баражи. В групата си отборът остана втори, след като отстъпи на Хърватия в битката за върха, но пък завърши преди Фарьорските острови, Черна гора и Гибралтар. Чехите записаха две загуби - от хърватите и сензационно от Фарьорските острови, но все пак не изпуснаха втората позиция. В последвалия плейоф Чехия на два пъти триумфира заради по-точно изпълнение на дузпи, като имаше предимството все да е домакин. В полуфиналите отборът първо надви Ейре след късен изравнителен гол за 2:2 в редовното време, а после във финал пребори и Дания.

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Тимът на Южна Корея спечели последните си два мача, но през пролетта имаше въпроси около състоянието на отбора след загуби от Кот ДИвоар и Австрия. Капитанът Хюн-Мин Сон си остава голямата звезда и човекът, на когото най-много се разчита. В момента той играе във ФК Лос Анджелис. Чехите са в серия от шест поредни победи, но защитата им не изглежда особено стабилна, тъй като само в една от тези срещи не допуснаха гол.

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