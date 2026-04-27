  3. Хвича: Винаги е удоволствие да те сравняват с Марадона

Хвича: Винаги е удоволствие да те сравняват с Марадона

  • 27 апр 2026 | 17:23
Хвича: Винаги е удоволствие да те сравняват с Марадона

С 16 гола и 9 асистенции досега Хвича Кварацхелия прави нов силен сезон и помага на Пари Сен Жермен по пътя към нов финал в Шампионската лига. На последната стъпка преди него обаче застава първенецът на Германия Байерн (Мюнхен). През кампанията двата отбора вече се срещнаха в основната фаза на турнира, като тогава парижани загубиха вкъщи с 1:2. Грузинският футболист говори пред медиите на пресконференцията на отбора. Ето какво заяви той по редица теми:

За силната си форма
Чувствам се много добре, в кондиция съм. Утре ще бъде много важен двубой и причината да се чувствам така е благодарение на отбора. Направихме фантастични неща заедно и аз съм част от този отбор.

За състоянието на ПСЖ
В по-добра форма сме, отколкото в началото на сезона. Миналия сезон изиграхме много срещи и в началото на този бяхме малко уморени. Сега физически сме по-добре, отколкото в началото.

За загубата от Байерн в основната фаза
Спомням си този мач – не бяхме толкова добри, колкото тях, а имахме и контузени. През второто полувреме показахме, че сме способни на всичко и че можем да ги победим, но не успяхме да отбележим достатъчно.

За специалния си удар
Работя върху това всеки ден. Тренирам много върху влизането навътре и удара, но това зависи и от съперниците. Опитвам се да правя това движение както в тренировките, така и в националния отбор.

За Мануел Нойер
Той е един от най-добрите вратари в света, легенда. Но не се съобразяваме непременно с неговия стил.

За прякора си “Кварадона”
Когато играех в Неапол, хората ме наричаха Кварадона по улиците. Винаги е удоволствие да те сравняват с един от най-великите в този спорт. Марадона беше в Наполи и всяко семейство в Неапол има негова снимка вкъщи. Той наистина е един от най-великите в историята. Много се гордея с този прякор. Знаете, че е и трудно да бъдеш сравняван с Марадона, защото всеки път, когато излезеш на терена, трябва да показваш, че можеш да оправдаеш това име. Но да – много съм щастлив.

За дузпаджиите в тима
Няколко играчи могат да изпълняват дузпи, аз също съм сред тях. Мисля, че още не сме решили кой би изпълнил. Ще запазим това за утре – ще видим как ще се развие срещата.

За Усман Дембеле
Той може да създава положения, улеснява задачата ми и затова спечели „Златната топка“.

С какво стана по-силен в ПСЖ
Технически бях на същото ниво още в Неапол. Но при Луис Енрике се подобрих много в защитен план – той наистина ме натисна. При този треньор трябва да се защитаваме като типични защитници. Имаме отлични тренировки, в които работим върху отбора.

Луис Енрике преди полуфинала: Няма по-добър отбор от Пари Сен Жермен
Луис Енрике преди полуфинала: Няма по-добър отбор от Пари Сен Жермен
От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона

От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона

Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

УЕФА заплашва Италия с отнемане на Евро 2032 и изваждане от турнирите

Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ

Разследването срещу италианските съдии: дати, подслушвания и нови разкрития

Байерн няма да откупи Нико Джаксъм, потвърди шеф на клуба

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

Монтана 1:0 Добруджа, гол от дузпа за домакините

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

