Хвича: Винаги е удоволствие да те сравняват с Марадона

С 16 гола и 9 асистенции досега Хвича Кварацхелия прави нов силен сезон и помага на Пари Сен Жермен по пътя към нов финал в Шампионската лига. На последната стъпка преди него обаче застава първенецът на Германия Байерн (Мюнхен). През кампанията двата отбора вече се срещнаха в основната фаза на турнира, като тогава парижани загубиха вкъщи с 1:2. Грузинският футболист говори пред медиите на пресконференцията на отбора. Ето какво заяви той по редица теми:

За силната си форма

Чувствам се много добре, в кондиция съм. Утре ще бъде много важен двубой и причината да се чувствам така е благодарение на отбора. Направихме фантастични неща заедно и аз съм част от този отбор.

За състоянието на ПСЖ

В по-добра форма сме, отколкото в началото на сезона. Миналия сезон изиграхме много срещи и в началото на този бяхме малко уморени. Сега физически сме по-добре, отколкото в началото.

За загубата от Байерн в основната фаза

Спомням си този мач – не бяхме толкова добри, колкото тях, а имахме и контузени. През второто полувреме показахме, че сме способни на всичко и че можем да ги победим, но не успяхме да отбележим достатъчно.

За специалния си удар

Работя върху това всеки ден. Тренирам много върху влизането навътре и удара, но това зависи и от съперниците. Опитвам се да правя това движение както в тренировките, така и в националния отбор.

За Мануел Нойер

Той е един от най-добрите вратари в света, легенда. Но не се съобразяваме непременно с неговия стил.

За прякора си “Кварадона”

Когато играех в Неапол, хората ме наричаха Кварадона по улиците. Винаги е удоволствие да те сравняват с един от най-великите в този спорт. Марадона беше в Наполи и всяко семейство в Неапол има негова снимка вкъщи. Той наистина е един от най-великите в историята. Много се гордея с този прякор. Знаете, че е и трудно да бъдеш сравняван с Марадона, защото всеки път, когато излезеш на терена, трябва да показваш, че можеш да оправдаеш това име. Но да – много съм щастлив.

За дузпаджиите в тима

Няколко играчи могат да изпълняват дузпи, аз също съм сред тях. Мисля, че още не сме решили кой би изпълнил. Ще запазим това за утре – ще видим как ще се развие срещата.

За Усман Дембеле

Той може да създава положения, улеснява задачата ми и затова спечели „Златната топка“.

С какво стана по-силен в ПСЖ

Технически бях на същото ниво още в Неапол. Но при Луис Енрике се подобрих много в защитен план – той наистина ме натисна. При този треньор трябва да се защитаваме като типични защитници. Имаме отлични тренировки, в които работим върху отбора.

