Ули Хьонес и Румениге отказаха да пътуват за Париж... от суеверие

Ули Хьонес и Румениге отказаха да пътуват за Париж... от суеверие

Байерн (Мюнхен) е на крачка от финала в Шампионската лига, но преди това трябва да се справи с носителя на трофея Пари Сен Жермен. Във вторник вечер германският гранд гостува в Париж в първия епизод от полуфиналната битка.

С тима към Франция потеглиха дори някои от контузените футболисти, но изненадващо на “Парк де Пренс” няма да видим две емблематични за клуба фигури - Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге.

Дългогодишните шефове на Байерн решиха нарочно да не пътуват, но това не се дължи на натоварен график или здравословен проблем, а на суеверие. Двамата, които в момента са само членове на Надзорния съвет на клуба, са забелязали, че отборът винаги е играл много добре в гостуванията, които те не са стадиона. Така беше и в мача срещу ПСЖ в груповата фаза, където отборът на Венсан Компани спечели с 2:1. Същото според тях се случило в четвъртфиналния мач срещу Реал Мадрид на “Бернабеу“, където баварците също спечелиха с 2:1 след силно представяне.

Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ
Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ
