  Sportal.bg
  Байерн (Мюнхен)
Байерн няма да продаде Олисе на никаква цена

  28 апр 2026 | 05:00
Байерн няма да продаде Олисе на никаква цена

Карл-Хайнц Румениге, член на борда на директорите на Байерн, сложи край на всякакви спекулации относно евентуален трансфер на Майкъл Олисе, като увери, че клубът не обмисля неговата продажба, независимо от предложената сума.

В интервю за германската медия T-Online, баварският ръководител беше категоричен относно бъдещето на френския национал, който пристигна в Мюнхен през лятото на 2024 г. и бързо се превърна в един от най-големите акценти на клуба.

„За играч като него, никаква цена не би ни накарала да се поколебаем“, заяви Румениге, отхвърляйки слухове за оферти, които вече надхвърлят 200 милиона евро.

За да обоснове позицията си, бившият нападател припомни епизод от 2009 г., когато Челси се опита да привлече Франк Рибери с рекордна оферта: „В този ден взехме фундаментално решение: в бъдеще никога повече няма да продаваме играч, чието отсъствие би се усетило на терена.“

Възхищението от Олисе, бивш играч на Кристъл Палас, е очевидно. Румениге не пести похвали за нападателя, вече сравняван с Ариен Робен и сочен като бъдещ кандидат за "Златната топка". „Той е изключителен играч. На терена начинът му на игра е почти магически“, заяви той, подчертавайки и неговата личност извън терена: „Оценявам неговата дискретност, почти неговата срамежливост пред медиите. Това е рядкост в днешно време.“

Майкъл Олисе има забележително влияние в Байерн, като отбеляза 19 гола и направи 25 асистенции в 46 мача този сезон.

Снимки: Gettyimages

