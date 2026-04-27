Хари Кейн: Компани ще ни липсва, но от нас зависи да се представим добре

Байерн (Мюнхен) трябва да направи следващата стъпка в Шампионската лига без наказания си треньор Венсан Компани във вторник, като неговият английски асистент Аарън Данкс ще води "баварците" в първия полуфинал срещу Пари Сен Жермен.

42-годишният Данкс е един от тримата асистенти и обикновено отговаря за статични положения. Сега той ще бъде начело на тима на „Парк де Пренс“, след като Компани получи трети жълт картон при неотдавнашната победа на четвъртфиналите над Реал Мадрид.

Компани проведе последната тренировка в Мюнхен в понеделник. Доколко отсъствието на треньора, на когото е отказан всякакъв контакт с отбора, след като стигнат до стадиона, ще навреди на Байерн, предстои да видим, а нападателят Хари Кейн коментира ситуацията.

„От нас зависи да се представим добре на терена“, каза капитанът на Англия, който не очаква голямо въздействие от липсата на Компани и добави, че лидерите на тима ще имат допълнителна роля на терена, за да тласкат останалите.

Той също така призна: „Ще ни липсва на страничната линия. Той е нашият треньор, който би искал да бъде там с нас.“

Спортният директор на Байерн Мюнхен Кристоф Фройнд заяви, че „ще се справим с това предизвикателство и като отбор ще го преодолеем“.

Серж Гнабри и Рафаел Герейро са извън състава за двубоя, а Ленарт Карл и Том Бишоф не са съвсем готови да се завърнат след контузии.

Байерн победи шампиона Пари Сен Жермен с 2:1 в Париж в турнира през есента, като Луис Диас отбеляза и двата гола, преди да бъде изгонен. Повторение на резултата би поставило Байерн в добра позиция за реванша следващата седмица в Мюнхен, където ще се реши мястото на финала на 30 май в Будапеща и Компани ще се завърне на тъчлинията.

„Очаквам труден мач, но съм развълнуван за предизвикателството. Готови сме. Сега става въпрос за добро представяне“, добави Хари Кейн.

"Ще бъде ключово да играем като отбор, да бъдем агресивни в двубоите и да покажем всичко на терена. Ще бъде вълнуващ, агресивен футболен мач с много индивидуални качества. Два отлични отбора ще се изправят един срещу друг. Всичко ще се свежда до малките неща“, добави Кристоф Фройнд.