Битката за Шампионска лига: Милан – Ювентус и награда 65" 4K телевизор

Битката за Шампионска лига: Милан – Ювентус

Милан приема Ювентус в неделя (26 април) от 21:45 часа на „Сан Сиро" в директен сблъсък за място в Шампионската лига. „Росонерите" са втори с 66 точки, „старата госпожа" ги следва на четвърто с 63 - три точки разлика и мач помежду им. Победителят поема контрол над собствената си съдба.

И двата отбора влизат в мача с успехи в предния кръг — Милан победиха като гост Верона с 1:0, а Ювентус надви Болоня с 2:0. При толкова близко класиране и директен двубой, всеки гол има огромна тежест.

