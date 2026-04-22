Над 70 футболисти от Серия А, включително от Интер, Милан и Ювентус, са се възползвали от услугите на елитни проститутки

В Италия продължават разкритията, свързани с агенцията за луксозни компаньонки, от които са се възползвали известни футболисти от Серия А. Разследване в Милано разкри мрежа за ескорт услуги и разпространение на наркотици, в която са замесени около 70 футболисти от водещи италиански клубове.

Според информацията играчи от отбори като Интер, Милан, Ювентус, Верона, Торино, Монца и Сасуоло са присъствали на партита, организирани от агенцията за събития „Ma. De. Milano“. Над 194 000 евро са преведени чрез банкови преводи в сметката на агенцията (общата сума възлиза на 1,2 милиона евро), която е организирала вечерите в Милано.

Разследването, водено от прокуратурата в Милано, е установило, че агенцията е организирала луксозни вечери и партита за богати клиенти, сред които бизнесмени, известни личности и спортисти. Имената на футболистите и другите клиенти са скрити в съдебните документи, тъй като те не са разследвани за престъпление. Към момента не е установено колко от тях са се възползвали от услугите на ескорт момичета или са употребявали т.нар. „райски газ“ (балони с диазотен оксид).

По случая са задържани под домашен арест собствениците на агенцията Емануеле Бутини и Дебора Ронки, както и двама техни сътрудници – Алесио Саламоне и Луан Фрага. Смята се, че те са склонявали и улеснявали проституцията.

Агенцията е предлагала на своите клиенти цялостен пакет – от вечеря в луксозен ресторант в Милано до продължение на вечерта в известни нощни клубове или хотелски стаи. В документите по делото се споменават популярни заведения като „Just Cavalli“ и хотел „Me Milan“, където са се провеждали срещите.

Клиентелата е включвала не само футболисти, но и други спортисти. В подслушани разговори се споменава дори пилот от Формула 1, който търси „момиче срещу заплащане“. В друг разговор се обсъжда събирането на пари от клиенти, като се цитират имената на футболни клубове, без да се назовават конкретни играчи.

Разследването разкрива и неприятни ситуации, възникнали между момичетата и футболистите. В един от записите момиче съобщава на организатор, че е бременна от известен футболист, с когото е била преди три седмици.

По време на тези събития момичетата, работещи за агенцията, са били насърчавани да предлагат платени сексуални услуги на гостите. Според заповедта за арест, собствениците Бутини и Ронки са задържали най-малко 50% от сумата, платена от клиентите. Момичетата не са получавали парите си директно, а организаторите са им ги предавали в пликове с пари в брой според извършените услуги.

В един от разговорите момиче споделя: „Взех 10% от масата на онзи футболист, който похарчи три хиляди, и същото от масата на хокеистите“. Смята се, че в схемата са участвали над сто млади жени, както италианки, така и чужденки. Някои са работили като ескорт, а други са били наемани като хостеси или компаньонки.

По време на вечерите е бил употребяван и така нареченият „наркотик от балон“ или райски газ. В един от подслушаните разговори момиче, намиращо се в хотелска стая с известен футболист от Серия А, иска да ѝ бъдат доставени „балони“. Това потвърждава, че освен ескорт услуги, агенцията е осигурявала и достъп до упойващи вещества.