Милан работи върху привличането на младежки национал на Португалия

  • 21 апр 2026 | 11:13
От Милан са започнали да работят върху привличането на централния защитник на Лече Тиаго Габриел, съобщава Николо Скира.

Клубното ръководство дори вече се е срещнало с агентите на 21-годишния играч, като това е станало преди две седмици. “Росонерите” обаче имат конкуренция в лицето на Брентфорд и Нотингам Форест. По време на снощния мач на Лече дори е имало английски скаут, като именно Габриел вкара гола на своя отбор за равенството 1:1. През зимата пък клубът е отхвърлил оферта на “пчеличките” на стойност 17+3 млн. евро, като поставената цена на младежкия национал на Португалия е в размер на 30 млн. През този сезон той има общо 35 двубоя и 2 попадения за “джалоросите”.

От друга страна, Лече е един от отборите, които проявява интерес към юношата на Милан Кристиан Комото, който през този сезон играе като преотстъпен във втородивизионния Специя, където капитан е българският национал Петко Христов. Халфът, който в събота ще навърши 18 години, също така е желан и от Парма и Болоня.

