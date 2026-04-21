Милан работи върху привличането на младежки национал на Португалия

От Милан са започнали да работят върху привличането на централния защитник на Лече Тиаго Габриел, съобщава Николо Скира.

Клубното ръководство дори вече се е срещнало с агентите на 21-годишния играч, като това е станало преди две седмици. “Росонерите” обаче имат конкуренция в лицето на Брентфорд и Нотингам Форест. По време на снощния мач на Лече дори е имало английски скаут, като именно Габриел вкара гола на своя отбор за равенството 1:1. През зимата пък клубът е отхвърлил оферта на “пчеличките” на стойност 17+3 млн. евро, като поставената цена на младежкия национал на Португалия е в размер на 30 млн. През този сезон той има общо 35 двубоя и 2 попадения за “джалоросите”.

От друга страна, Лече е един от отборите, които проявява интерес към юношата на Милан Кристиан Комото, който през този сезон играе като преотстъпен във втородивизионния Специя, където капитан е българският национал Петко Христов. Халфът, който в събота ще навърши 18 години, също така е желан и от Парма и Болоня.

