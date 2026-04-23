Защитник на Милан подкрепя привличането на Влахович и оставането на Алегри

След като пристигна от РБ Залцбург през лятото на 2024 г., Страхиня Павлович имаше колеблив първи сезон в клуба. През настоящата кампания обаче той е много по-постоянен и дори добави голове към репертоара си. Всъщност голяма част от заслугата трябва да се отдаде на Масимилиано Алегри за разработването на защитна система, която извлича най-доброто от сърбина, който действа отляво в защита с трима. Това му позволява да се „откъсва“ и да бъде непредвидим коз в определени моменти в атака. На фона на разговорите за подновяване на договора му като награда за сезон на значителен растеж, бранителят даде интервю за Tuttosport, в което говори по редица теми. Той започна, като показа снимки на Тадия, сина, който се роди само преди няколко дни.

Когато на 18 години не премина медицинските прегледи в Лацио заради сърдечно заболяване, страхуваше ли се, че ще трябва да се откажеш?

„Малко, да: това беше труден момент за мен, но щом съм тук сега, това означава, че всичко се е наредило.“

Твоят модел за подражание?

„Неманя Видич.“

А кой нападател те е затруднил най-много?

„В това първенство бих казал Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам, но все още помня колко трудно беше да защитавам срещу Оливие Жиру, когато играх срещу Милан в Шампионската лига.“

Милан - Юве е и дерби между те и Душан Влахович: чу ли се с него?

„Да, да, винаги поддържаме връзка... Душан ми е голям приятел и си пишем или говорим почти всеки ден. Той е страхотен играч и страхотен човек. Преди да дойда в Милан, го попитах как е в Италия, а също така говорих за това с Никола Миленкович и Алекса Терзич. Знаете, много мои сънародници играят тук и това много ми харесва.“

Договорът на твоя приятел Душан изтича, би ли бил полезен някой като него на Милан?

„Това не е въпрос към мен... Но мога да кажа, че той е страхотен играч с много качества: когато е във форма, той е номер едно, най-добрият нападател в първенството и един от най-добрите в света.“

Какво е да го пазиш на тренировка?

„Не е лесно... Дори играх срещу него в първия мач срещу Юве, когато влезе в игра за последните двадесет минути.“

В първенството, благодарение на контузията му, имаш един гол повече от Душан: мислиш ли да смениш позицията си?

„Мисля, че дори играх в атака като дете. Като централен нападател, но и като номер десет, и това ми помага да се движа в наказателното поле... Може би бих могъл да опитам отново в сръбското първенство, но тук, в Италия, е твърде трудно.“

Как се озова на поста централен защитник?

„Първо ме преместиха като краен защитник, а след това като централен. В началото го приех зле, но после осъзнах, че това е моят път.“

Два гола срещу Кремонезе – един в първия мач, друг в реванша – един срещу Рома и един срещу Торино. Кой беше най-добрият?

„Най-добрият беше този срещу Торино, а най-важният беше този, отбелязан в последната минута срещу Кремонозе: те сякаш бяха под напрежение.“

Дали това ново голмайсторско умение се дължи отчасти на Алегри, който те използва като „оръжие-изненада“ в наказателното поле на противника?

„Той обича да ми дава тази свобода да се включвам в атака: това винаги е било моя характеристика и обичам да я използвам. Помага ми и това, че играя като „поддържащ“ в защита с трима. При защита с четирима би било невъзможно да правя тези включвания напред. Майк Менян не е толкова доволен от това, тъй като постоянно ми крещи: „Павло, стига, стой отзад“.“

Алегри е майстор и в тренирането на отбори да се защитават: как те подобри той?

„В тактиката, в това да знам как да се позиционирам на терена и в разбирането на правилните разстояния между нас в защита. Всичко това са малки неща, които правят разликата, а той е майстор в преподаването им.“

Какви са отношенията ти с Алегри?

„Наистина го харесвам и ми допада фактът, че обича да говори с всички. Личи си, че знае как да изгради отбор.“

Нарича ли те Страхиня?

„Не, не, просто Павло“.

Правилно ли е такъв треньор да остане в Милан за твоето развитие?

„Да, той е много, много важен за нас. Всички израснахме с него, а това беше само първата година. С повече време за работа ще се подобрим още повече.“

Какво научаваш от тренировките с Лука Модрич?

„Всичко. Той е пример във всичко, което прави: в личния си живот и на терена.“

Има ли съотборник, който малко те ядосва?

„Давид Одогу, през последните два-три месеца. Той ми е голям приятел, знаете, но това си е наша работа.“

Вярно ли е, че Юве те е следял, когато си играл за Партизан, а също и по време на престоя ти в Залцбург?

„Не помня да съм говорил с някой от там, може би с моя агент.“

Страхувате ли се от атаката на Ювентус?

„Не, но изпитваме голямо уважение към тях. Знаем какво трябва да направим, за да се изправим срещу тях, така че ще видим какво ще се случи.“

Обяснихте ли си като отбор защо Милан се представи толкова добре срещу големите тимове, но значително по-слабо срещу по-малките?

„Мисля, че беше въпрос на манталитет. Това беше едва първата година на Алегри и все още ни трябва време, за да израснем. Но основите са налице, като се има предвид, че този отбор на Милан има толкова много добри, качествени играчи.“

Какво би означавало завръщането в Шампионската лига?

„Това е състезанието, в което всеки иска да играе, но все още ни остават пет мача и ние трябва да се борим до края, за да стигнем до там.“

Пътували сте много из Европа: намерихте ли най-накрая своя дом в Милано?

„Да, харесвам Милано... хората, феновете, модата и дори храната, разбира се. И се надявам да остана в Милан дълги години.“

Това е годината на Световното първенство: колко боли, че няма да играеш в турнира?

„Боли, боли толкова много…“

Колко вълнуващо беше раждането на Тадия?

„Това беше най-красивото нещо на света: сега нямам свободно време, просто защото, когато съм вкъщи, винаги искам да бъда с него. Засега нищо не се е променило, просто спя малко по-малко: жена ми върши цялата... работа. Освен това има големи крака: наследил ги е от баща си. Може би ще стане баскетболист, кой знае? Специално отпразнуване за Тадия? Винаги съм готов за това...“

